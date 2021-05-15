Аджоев: «Стыковых матчей не будет — это хорошая новость для „Арсенала“»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию, что стыковых матчей между клубами ФНЛ и РПЛ в этом сезоне не будет.
Честно говоря, ещё не видел результаты матчей ФНЛ. Если я правильно понимаю, стыковых матчей не будет — это хорошая новость для «Арсенала». Больше ничего не могу сказать, всё остальное — после завтрашней игры.
Команды начинали играть по одному регламенту, закончили по другому. Им ещё бы придумать, как Ротор спасти (при всём к нему уважении). Стадион пустовать не должен.
Допускаю, что судьям дана команда, кого утопить завтра, кого спасти.
У нас можно ожидать всё что угодно, в чём мы воочию и убеждаемся...
Команды начинали играть по одному регламенту, закончили по другому. Им ещё бы придумать, как Ротор спасти (при всём к нему уважении). Стадион пустовать не должен.
Допускаю, что судьям дана команда, кого утопить завтра, кого спасти.
У нас можно ожидать всё что угодно, в чём мы воочию и убеждаемся...