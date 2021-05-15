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Аджоев: «Стыковых матчей не будет — это хорошая новость для „Арсенала“»

15 мая 2021, 15:27

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию, что стыковых матчей между клубами ФНЛ и РПЛ в этом сезоне не будет.

Честно говоря, ещё не видел результаты матчей ФНЛ. Если я правильно понимаю, стыковых матчей не будет — это хорошая новость для «Арсенала». Больше ничего не могу сказать, всё остальное — после завтрашней игры.

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Все комментарии
minai
minai
15 мая в 22:48
Ули хорошего. Арсенал вылетит напрямую.
ABir
ABir
15 мая в 16:28
Чудес в спорте не бывает, если это не связано с финансами
LAISMEN
LAISMEN
15 мая в 16:23
Можно вам и следующий год так же проволынить ...наверняка опять что нибудь придумают)))
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 мая в 16:05
А как же Балтика? Там тоже стадик)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 16:02
Интересно что поимеет тот,кто всё это замутил?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 мая в 15:42
Менять правила по ходу сезона и под конкретные команды - это чисто наша фишка.
Команды начинали играть по одному регламенту, закончили по другому. Им ещё бы придумать, как Ротор спасти (при всём к нему уважении). Стадион пустовать не должен.
Допускаю, что судьям дана команда, кого утопить завтра, кого спасти.
У нас можно ожидать всё что угодно, в чём мы воочию и убеждаемся...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 15:33
Кому то радость, кому то печаль.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 мая в 15:29
Им больше повезло
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