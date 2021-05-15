Пономарев: «При Оличе армейцы побежали вперед»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о работе главного тренера армейцев .

Эмоции положительные. Во-первых, побежали вперед, а это самое главное. Перестали разыгрывать мяч поперек поля и назад вратарю — это большая заслуга Олича. Он привык к европейскому футболу, наступательному, где забивают голы, а не оборонительному, как играют наши — два хавбека, Ахметов и Обляков. Выпусти сейчас недавних ветеранов, они сыграют интереснее и лучше, опаснее, продуктивнее и острее. Надо искать выходы к воротам противника, а не назад к вратарю, который выбивает мяч в поле, а уже там идет борьба.