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Пономарев: «При Оличе армейцы побежали вперед»

15 мая 2021, 14:45

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о работе главного тренера армейцев Ивицы Олича.

Эмоции положительные. Во-первых, побежали вперед, а это самое главное. Перестали разыгрывать мяч поперек поля и назад вратарю — это большая заслуга Олича. Он привык к европейскому футболу, наступательному, где забивают голы, а не оборонительному, как играют наши — два хавбека, Ахметов и Обляков. Выпусти сейчас недавних ветеранов, они сыграют интереснее и лучше, опаснее, продуктивнее и острее. Надо искать выходы к воротам противника, а не назад к вратарю, который выбивает мяч в поле, а уже там идет борьба.

Ранее Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
15 мая в 23:21
главное играть в футбол, а не отбывать номер
minai
minai
15 мая в 23:03
.. и стали крепким середняком.
Loko best
Loko best ответ 1-я конная (раскрыть)
15 мая в 17:01
    oFANATo
    oFANATo
    15 мая в 16:58
    Прогресc на лицо...
    Могут ведь даже и без Влашича.
    YVG
    YVG
    15 мая в 16:54, ред.
    Странно это слышать. Очевидно одно, бегут в пердив.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 мая в 15:39
    Какой он непостоянный-наш ветеран! Помнится,другое говорил.
    cska59
    cska59
    15 мая в 15:33
    Правильно ветеран сказал.
    drug01
    drug01
    15 мая в 15:21
    Это радостно слушать
    1-я конная
    1-я конная
    15 мая в 15:13
    Посмотрим. У Ивицы всё межсезонье на подготовку команды как он её видит. Плюс, надеюсь, будут трансферы более высокого уровня. И очень хотелось бы верить, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за 1 место! Удачи Оличу и по-больше побед!
    Ironigor
    Ironigor
    15 мая в 15:05
    Всё очень правильно сказано и разложено !!!
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ STVA 1 (раскрыть)
    15 мая в 15:03
    Перед зимней паузой надо было с ним попрощаться)
    STVA 1
    STVA 1
    15 мая в 14:59
    Наверное поздновато побежали. Витю надо было менять грубо говоря ещё вчера!
    swed27
    swed27
    15 мая в 14:56
    Шаг вперед - два назад
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 мая в 14:51, ред.
    То, что армейцы прибавили в скорости - это факт приятный. Команда действительно побежала, игроки стали делать меньше касаний . Жаль поздновато все это пришло , перемены явно запоздали, так что теперь все надежды на следующий сезон.
    Всем здоровья.
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