«Балтика»: «Очень обидно, что в РФС отменили стыки»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал решение РФС отменить стыковые матчи между представителями РПЛ и ФНЛ.
Мы надеялись, что регламент пересмотрят и дадут нам сыграть в стыковых матчах. Но это их решение. Мне очень обидно. Это субъективное решение. Тем клубам, кто выше нас, ещё обиднее. Но ничего не сделать. Хотя мне очень обидно, что решение такое.
Поспешное и очень странное решение приняли наши "толстолобики".
Поспешное и очень странное решение приняли наши "толстолобики".