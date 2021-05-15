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«Балтика»: «Очень обидно, что в РФС отменили стыки»

15 мая 2021, 15:54

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал решение РФС отменить стыковые матчи между представителями РПЛ и ФНЛ.

Мы надеялись, что регламент пересмотрят и дадут нам сыграть в стыковых матчах. Но это их решение. Мне очень обидно. Это субъективное решение. Тем клубам, кто выше нас, ещё обиднее. Но ничего не сделать. Хотя мне очень обидно, что решение такое.

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ДАША Д
ДАША Д
15 мая в 17:17
Это просто позор и не спортивный принцип.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
15 мая в 16:46
Ровно как в своё время всеми любимый "Краснодар"-с пятого места.А кто виноват,что оказались не готовы? Это богатый газотрубный "Оренбург" не смог стадион реконструировать? Уверены были,что прокатит.
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 16:43
Классно всех обули:Четыре матча на одно и то же время назначили(якобы претендентов на 3-4 места),мусолили до последнего,а потом сказали,что ещё вчера всё порешали! Одним махом семерых побивахом :Спасли "Уфу", и ещё кого-то из двух претендентов от возможного вылета,не дали шанс "Оренбургу" и "Алании" обжаловать отказ лицензии РПЛ,подавили возможную смуту.Браво,умелые миллеровцы Митрофан МедвеДюков!!!
LAISMEN
LAISMEN
15 мая в 16:28
Дядя ваш номер пять.....
mihaluch
mihaluch
15 мая в 16:26
Ещё не вечер ещё сто раз регламент поменяется.
Ironigor
Ironigor
15 мая в 16:17
А Балтика тут с какого берега, по спортивному принципу ???
STVA 1
STVA 1
15 мая в 16:01
Торпедо слилось красиво Ярославлю ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 мая в 16:00
Парадокс. "Балтика" ратует за спортивный принцип, чтобы попасть в стыковые матчи с пятого места не по спортивному принципу.
shlomo
shlomo
15 мая в 16:00
Для кого печаль, а кому то радость
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 15:59
Видать дяди в РФС сильно устали, вот и решили не заморачиваться и просто сократить сезон, наплевав на все спортивные принципы.
Поспешное и очень странное решение приняли наши "толстолобики".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 15:55
Это был их шанс!
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