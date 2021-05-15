«Балтика»: «Очень обидно, что в РФС отменили стыки»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал решение РФС отменить стыковые матчи между представителями РПЛ и ФНЛ .

Мы надеялись, что регламент пересмотрят и дадут нам сыграть в стыковых матчах. Но это их решение. Мне очень обидно. Это субъективное решение. Тем клубам, кто выше нас, ещё обиднее. Но ничего не сделать. Хотя мне очень обидно, что решение такое.