Игроки «Баварии» устроили Левандовски коридор после 40-го гола в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» забил свой 40-й гол в Бундеслиге в матче 33-го тура против «Фрайбурга». Таким образом, поляк повторил рекорд Герда Мюллера по голам за один сезон в чемпионате Германии.

После забитого мяча футболисты «Баварии» устроили Левандовски коридор, чтобы поздравить его с этим достижением.

Bayern Munich's players and coaching staff paid tribute to Lewandowski after his record-matching goal.



Lewa's face when he realised 😅 pic.twitter.com/F6Heo5EXiO