Вирц — самой молодой автор шести голов в истории Бундеслиги

Полузащитник «Байера» отметился голом в матче 33-го тура Бундеслиги против «Униона».

Этот гол стал для хавбека шестым в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Вирц стал самым молодым (18 лет и 12 дней) автором шести забитых мячей в рамках Бундеслиги.

At the age of 18 years and 12 days, Florian Wirtz is now the youngest player to reach six #Bundesliga goals! 👏🦁👏 #B04FCU pic.twitter.com/3Y5D43X3pF