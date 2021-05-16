Девушка Абрахама раскритиковала Тухеля

1621112825

вчера, 00:07

Лия Монро, девушка нападающего «Челси» , в своём инстаграме раскритиковала решение главного тренера «синих» не включить форварда в заявку на финальный матч Кубка Англии против «Лестера» (0:1).

Как, чёрт возьми, вы приняли решение оставить лучшего бомбардира команды вне заявки на финал? Он даже не попал на скамейку запасных? Кажется, что это шутка.

Стоит отметить, что позже девушка удалила своё сообщение.