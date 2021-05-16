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Девушка Абрахама раскритиковала Тухеля

вчера, 00:07
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Лия Монро, девушка нападающего «Челси» Тэмми Абрахама, в своём инстаграме раскритиковала решение главного тренера «синих» Томаса Тухеля не включить форварда в заявку на финальный матч Кубка Англии против «Лестера» (0:1).

Как, чёрт возьми, вы приняли решение оставить лучшего бомбардира команды вне заявки на финал? Он даже не попал на скамейку запасных? Кажется, что это шутка.

Стоит отметить, что позже девушка удалила своё сообщение.

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Брулин
Брулин
вчера в 13:22
Абрахам уже год как отказывается подписывать новый контракт. Поэтому летом его будут продавать. Игрок должен выходить на поле с желанием биться...
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:32
Абрахам ленив, с ленцой в микро-эпизодах, любого немецкого тренера это тупо выбешивает - ничего у него не будет при Тухеле.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:27
От Вернера есть хорошая польза, когда играет на левом фланге, но когда выходит играть ЦФ...это что-то с чем-то.
Абрахам сам себя загнал в такую ситуацию, требуя большую ЗП для продления контракта, и отказа от предложенного ещё в декабре.
dimagas2
dimagas2 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 10:14
Абрахам не хочет продлить контракт,его не ставят играть через это скорее всего.
Зачем давать игроку время если летом его нужно продать.
Karkaz
Karkaz
вчера в 08:59
Помню матч был у Лейпцига в Турции и Вернер испугался турецких болельщиков и попросил замену на 30 минуте. И вот Челси сейчас пожинает плоды его не устойчивой психики. Но Тухель вместо того, чтобы пробовать ставить других нападающих, того же Абрахама, ждёт когда профукает все значимые матчи.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 08:44, ред.
Дружно ищем новый клуб для Абрахама. Или новую девушку ))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 08:31
Вернер это как Гризман в Барсе, правда Гризман в конце чемпионата начал забивать.))
1_DEIVID
1_DEIVID
вчера в 07:50, ред.
Мне всегда нравился Вернер, но в Челси он играет как го..., игрок с хрупкой психологией. Абрахам в Англии в разы лучше. Тухель ставит Тимо лишь из-за того, что он соотечественник.
barcamilan
barcamilan
вчера в 06:56
видать девка не смотрит матчи челси, какой он нафик бомбардир?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:39
Ясно, что матч проиграл тренер.
swed27
swed27
вчера в 03:24
Не бабье дело тренеров критиковать
ceret
ceret
вчера в 01:00, ред.
Тухелью надо было дать шанс Абрахаму .С его приходом ,он практически не играет .
Вернеру ,которому лишь бы ударить,куда попало-без проблем
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:29
Может быть и права эта дама , но то что всё, что можно было испортить, испортил земляк Вернер и это уже не в первой !!! Тухелю стоит пересмотреть отношение к Вернеру , который по моему уже раньше времени одел сам на себя корону. Это просто моё видение ситуации и глядя на игру Вернера. Ну а решение конечно за гл.тренером Тухелем . Удачи Челси !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:13
Бухать этой подруге надо меньше!
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