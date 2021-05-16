Девушка Абрахама раскритиковала Тухеля

Лия Монро, девушка нападающего «Челси» Тэмми Абрахама, в своём инстаграме раскритиковала решение главного тренера «синих» Томаса Тухеля не включить форварда в заявку на финальный матч Кубка Англии против «Лестера» (0:1).
Как, чёрт возьми, вы приняли решение оставить лучшего бомбардира команды вне заявки на финал? Он даже не попал на скамейку запасных? Кажется, что это шутка.
Стоит отметить, что позже девушка удалила своё сообщение.
Абрахам сам себя загнал в такую ситуацию, требуя большую ЗП для продления контракта, и отказа от предложенного ещё в декабре.
Абрахам сам себя загнал в такую ситуацию, требуя большую ЗП для продления контракта, и отказа от предложенного ещё в декабре.
Зачем давать игроку время если летом его нужно продать.
Зачем давать игроку время если летом его нужно продать.
Вернеру ,которому лишь бы ударить,куда попало-без проблем
Вернеру ,которому лишь бы ударить,куда попало-без проблем