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Пирло: «Это первый раз, когда Роналду был счастлив, что его заменили»

15 мая 2021, 22:46
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал замену нападающего Криштиану Роналду на 70-й минуте матча 37-го тура Серии А против «Интера» (3:2). Португалец впервые был заменён по ходу игры в нынешнем сезоне. Криштиану не следил за последними минутами матча со своими товарищами по команде, а вместо этого направился в раздевалку.

Я думаю, что это был первый раз, когда Роналду был счастлив, что его заменили. Мы играли в меньшинстве. Он был счастлив и улыбался в раздевалке.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 15:37
А то ты его так часто менял , что можешь говорить впервые доволен заменой!😊☝️
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:10, ред.
Да пора ему уже в чемп понезаметнее).
Уходя - уходи и сделай это красиво.
Wolf77785
Wolf77785
15 мая в 23:21
Пенальти случайно забил! Конечно счастье было!
Johnes
Johnes
15 мая в 23:11
Мы играли в меньшинстве - ключевая фраза коуча.
Ironigor
Ironigor
15 мая в 22:49
Рон сделал свое дело, Рон может уходить !!!
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