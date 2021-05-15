Пирло: «Это первый раз, когда Роналду был счастлив, что его заменили»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал замену нападающего Криштиану Роналду на 70-й минуте матча 37-го тура Серии А против «Интера» (3:2). Португалец впервые был заменён по ходу игры в нынешнем сезоне. Криштиану не следил за последними минутами матча со своими товарищами по команде, а вместо этого направился в раздевалку.
Я думаю, что это был первый раз, когда Роналду был счастлив, что его заменили. Мы играли в меньшинстве. Он был счастлив и улыбался в раздевалке.
Уходя - уходи и сделай это красиво.
Уходя - уходи и сделай это красиво.