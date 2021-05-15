Пирло: «Это первый раз, когда Роналду был счастлив, что его заменили»

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15 мая 2021, 22:46

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал замену нападающего на 70-й минуте матча 37-го тура Серии А против «Интера» (3:2). Португалец впервые был заменён по ходу игры в нынешнем сезоне. Криштиану не следил за последними минутами матча со своими товарищами по команде, а вместо этого направился в раздевалку.