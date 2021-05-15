ГлавнаяНовости

Кемпес — о Месси в «Баварии»: «В этом клубе думают головой, а не кошельком»

15 мая 2021, 22:00

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес заявил, что «Бавария» никогда не стала бы подписывать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Месси очень комфортно в «Барселоне», но он понимает, что шансы снова выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» невелики. В последние годы «Барселона» всегда выбывала на ранних стадиях турнира, у клуба возникают большие трудности с тем, чтобы снова выиграть ЛЧ. Это связано с финансовым положением клуба.

Месси придется снова играть под руководством Гвардиолы, перейти в ПСЖ или «Баварию». Это клубы, у которых либо есть деньги, либо игроки, чтобы добиться успеха. Но менеджеры «Баварии» думают головой, а не кошельком. Они никогда не стали бы платить Месси такую высокую зарплату.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Сегодня, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Сегодня, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Сегодня, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Сегодня, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Сегодня, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Сегодня, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 11:56
Лучше чем было в Барселоне, ему нигде не будет. Но и в Барселоне как было не будет. Ему нужно искать место для эффектного завершения карьеры.
амурец
амурец
вчера в 06:15
всё верно Бавария никогда не станет платить такую зарплату, за непонятно какую игру
Василий Корнечук
Василий Корнечук
15 мая в 23:24
Бавария альтернатива Мадриду и Ливерпулю в еврокубках
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
15 мая в 23:00
Кемпес сказал как в лужу п@@@**
Константин Белых
Константин Белых
15 мая в 22:21
Вот потому то в Суперлигу срубить бабла стремятся Барса И Реал-они столько не зарабатывают -как тратят.
sihafazatron
sihafazatron
15 мая в 22:03
вот был бы месси в бд, давно бы уже переманили))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100