Кемпес — о Месси в «Баварии»: «В этом клубе думают головой, а не кошельком»

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес заявил, что «Бавария» никогда не стала бы подписывать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Месси очень комфортно в «Барселоне», но он понимает, что шансы снова выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» невелики. В последние годы «Барселона» всегда выбывала на ранних стадиях турнира, у клуба возникают большие трудности с тем, чтобы снова выиграть ЛЧ. Это связано с финансовым положением клуба.
Месси придется снова играть под руководством Гвардиолы, перейти в ПСЖ или «Баварию». Это клубы, у которых либо есть деньги, либо игроки, чтобы добиться успеха. Но менеджеры «Баварии» думают головой, а не кошельком. Они никогда не стали бы платить Месси такую высокую зарплату.