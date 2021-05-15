Кемпес — о Месси в «Баварии»: «В этом клубе думают головой, а не кошельком»

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес заявил, что «Бавария» никогда не стала бы подписывать форварда «Барселоны» .

Месси очень комфортно в «Барселоне», но он понимает, что шансы снова выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» невелики. В последние годы «Барселона» всегда выбывала на ранних стадиях турнира, у клуба возникают большие трудности с тем, чтобы снова выиграть ЛЧ . Это связано с финансовым положением клуба.