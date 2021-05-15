Тилеманс — о победе в Кубке Англии: «Спасибо, VAR!»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии против «Челси» (1:0). В концовке матча главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил гол лондонского клуба после просмотра VAR.
Спасибо, VAR! Это действительно потрясающая вещь!
Я рад забить гол, который помог команде выиграть. Это была действительно напряженная игра. Забить в финале… Какой это был гол! Я очень рад за команду и болельщиков! Гол был действительно хорош!
Напомним, что Тилеманс поразил ворота «Челси» дальним ударом в девятку, став автором единственного забитого мяча в игре.
Предлагаю сначала почитать, а потом уже писать свою мысль. Спасибо за понимание.
Предлагаю сначала почитать, а потом уже писать свою мысль. Спасибо за понимание.
Лестер - молодцы!!!
Лестер - молодцы!!!