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Тилеманс — о победе в Кубке Англии: «Спасибо, VAR!»

15 мая 2021, 22:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии против «Челси» (1:0). В концовке матча главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил гол лондонского клуба после просмотра VAR.

Спасибо, VAR! Это действительно потрясающая вещь!

Я рад забить гол, который помог команде выиграть. Это была действительно напряженная игра. Забить в финале… Какой это был гол! Я очень рад за команду и болельщиков! Гол был действительно хорош!

Напомним, что Тилеманс поразил ворота «Челси» дальним ударом в девятку, став автором единственного забитого мяча в игре.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:04, ред.
Там в скобках указано для особо невнимательных. Слово "исходник" вам о чем-нибудь говорит?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:36
А то что мяч попал в руку, перед самым этим голом Тилеманса, ничего страшного ;) как и в предыдущем 36 туре против Арсенала, когда игрок пушкарей мяч летящий в ворота просто кистью остановил
Ironigor
Ironigor ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 09:40
А ваш ответ к какому из трех сводится тогда ???)))))
Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:29, ред.
Довольно путаный месседж (я про исходник), его понять можно по-разному. Получилось примерно как: "Решите этот пример тремя разными способами".
Ironigor
Ironigor ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 09:21
Вы вообще Поняли смысл моего написанного ??????
Предлагаю сначала почитать, а потом уже писать свою мысль. Спасибо за понимание.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:52
Хоть кто-то умеет этой системой пользоваться правильно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 03:37
Тилеманс красавчик, гол красавчич и var красавчик поработал в пользу лис, следующий раз Юри будет ругать этот самый var когда всё будет наоборот.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 01:18
Если ходят, значит востребовано. На вкус и цвет фломастеры разные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:55, ред.
Да пошёл бы он это вар мар пар , только зрелищность убивает и эмоции !!! С таким успехом скоро и судьи не нужны будут, и на стадионы никто ходить не будет, а всё перенесётся в интернет. Всё начинается с малого . Вон в Японии уже ходят на концерты аниме исполнителей . Так что в не далёком будущем это ждёт и футбол и многое другое.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 23:42
Гол красивый, ВАР - полезно сработал на Лестер. ВАР прочно вошел в футбольную жизнь, назад пути не будет уже, как бы этого не хотелось многим товарищам.
Лестер - молодцы!!!
VeniaminS
VeniaminS
15 мая в 23:01
ох уж этот VAR
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