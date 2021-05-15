Тилеманс — о победе в Кубке Англии: «Спасибо, VAR!»

Полузащитник «Лестера» прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии против «Челси» (1:0). В концовке матча главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил гол лондонского клуба после просмотра VAR .

Спасибо, VAR ! Это действительно потрясающая вещь!

Я рад забить гол, который помог команде выиграть. Это была действительно напряженная игра. Забить в финале… Какой это был гол! Я очень рад за команду и болельщиков! Гол был действительно хорош!