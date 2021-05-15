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Левандовски: «Я никогда не думал, что смогу повторить рекорд Герда Мюллера»

15 мая 2021, 20:29
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера, забив 40-й гол в рамках Бундеслиги. Форвард прокомментировал данное достижение.

Это большая честь для меня, но также и для современной истории Бундеслиги. Это был легендарный рекорд, который держался долгое время. То, чего достиг Герд Мюллер, было невероятным. Я никогда не думал, что смогу повторить его достижение.

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Все комментарии
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответ curage (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:00
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 08:42
    В бундеслиге если разве что.
    Константин Белых
    Константин Белых
    15 мая в 22:24
    Ты лучший чистый центрфорвард за последние лет 30. Даже трудно вспомнить кто лучше Левы был. Честно..
    Barcelona-BЕSТ
    Barcelona-BЕSТ ответ curage (комментарий удален) (раскрыть)
    15 мая в 21:46
    У Месси 50 было 50 голов! Он рекордсмен.
    dzvinka
    dzvinka
    15 мая в 21:00
    чет прочитал... зашол в матч посмотреть... фрайбург, гол с пенки... пенка е*****ная, ахахахах
    уверен Герд Мюллер бы гордился, "большая честь и для современной истории Бундеслиги".
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 мая в 20:40
    Понты сейчас можно поколотить.
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