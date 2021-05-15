Левандовски: «Я никогда не думал, что смогу повторить рекорд Герда Мюллера»

Нападающий «Баварии» повторил рекорд Герда Мюллера, забив 40-й гол в рамках Бундеслиги. Форвард прокомментировал данное достижение.

Это большая честь для меня, но также и для современной истории Бундеслиги. Это был легендарный рекорд, который держался долгое время. То, чего достиг Герд Мюллер, было невероятным. Я никогда не думал, что смогу повторить его достижение.