Левандовски: «Я никогда не думал, что смогу повторить рекорд Герда Мюллера»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера, забив 40-й гол в рамках Бундеслиги. Форвард прокомментировал данное достижение.
Это большая честь для меня, но также и для современной истории Бундеслиги. Это был легендарный рекорд, который держался долгое время. То, чего достиг Герд Мюллер, было невероятным. Я никогда не думал, что смогу повторить его достижение.
уверен Герд Мюллер бы гордился, "большая честь и для современной истории Бундеслиги".
уверен Герд Мюллер бы гордился, "большая честь и для современной истории Бундеслиги".