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«Уфа» и «Арсенал» начнут свой матч в 16:00 по московскому времени

вчера, 15:10
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Стало известно начало матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом».

Поединок начнется в 16:00 по московскому времени. Встреча была отложена из-за сильной жары в городе.

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Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Ну да , за них уже всё решили !!!))) Любая ничья.
bsww
bsww ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:24
+40
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:24
Ты имеешь в виду как не забить и оставить счёт 0:0?, это трудная задача.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
Можно и на поле не выходить договориться на ничью 0-0. Окончательный провал руководства.
Такие косяки в конце сезона, начиная с лицензирования и заканчивая вот этим фарсом...
Николай 86
Николай 86
вчера в 16:14, ред.
Полный беспредел, конечно, играть, зная результат Ротора. Арсеналу ничего не нужно. Ничья или победа Уфы
bashnat013
bashnat013
вчера в 16:13
Есть прогноз погоды значит надо было переносить в другой город матч ,а так организаторам тех поражение,если не дадут то весь чемпионат это договорняк
bashnat013
bashnat013
вчера в 16:10
Баранки обоим командам ,давайте тогда рубин началбы 18-00
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:59
Очень тяжёлый матч предстоит для обеих команд !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:45
Неужели 50 градусов жары в Уфе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:44
Болеем за Ротор!
beefs
beefs
вчера в 15:23
надо же лето пришло сразу после зимы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:14
Значит ставить на него ещё можно?
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