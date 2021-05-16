«Уфа» и «Арсенал» начнут свой матч в 16:00 по московскому времени

Стало известно начало матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом».
Поединок начнется в 16:00 по московскому времени. Встреча была отложена из-за сильной жары в городе.
Стало известно начало матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом».
Поединок начнется в 16:00 по московскому времени. Встреча была отложена из-за сильной жары в городе.
Такие косяки в конце сезона, начиная с лицензирования и заканчивая вот этим фарсом...
Такие косяки в конце сезона, начиная с лицензирования и заканчивая вот этим фарсом...