Стамбул снова остался без финала Лиги чемпионов. «Ман Сити» и «Челси» сыграют в Порту

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сегодня, 18:00

УЕФА принял решение в интересах болельщиков.

План, который пошел прахом

В сентябре 2019-го Исполком УЕФА утвердил список городов и стадионов, которые должны были принять ближайшие финалы Лиги чемпионов. Первоначальный план был таков:

Финал 2019/20 — Стамбул

Финал 2020/21 — Санкт-Петербург

Финал 2021/22 — Мюнхен

Финал 2022/23 — Лондон

Финал Лиги чемпионов из Стамбула переносят второй год подряд

Увы, обрушившийся на человечество коронавирус, смешал многие карты. Лигу чемпионов 2019/20 доигрывали летом в формате «Финала восьми» на португальских стадионах, причем со стадии четвертьфиналов пришлось отказаться от традиционных двухматчевых противостояний.

Если бы такое решение не было принято, то, вероятно, Лига чемпионов 2019/20 не была бы доведена до конца, так что нужно сказать спасибо португальским стадионам «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш», принявшими на себя ответственное бремя последних бастионов выжившего в пандемии футбола.

В то же время, в июне прошлого года, когда стало известно, что решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии, УЕФА заверил Стамбул и Санкт-Петербург, что они не останутся без обещанных финалов, они просто сдвинутся на год вперед: турецкий «Ататюрк» ждал финала текущего розыгрыша 2020/21, а «Газпром Арена» должна была устраивать решающий матч сезона 2021/22.

Английские клубы в финале, а Турция — в «красной зоне»

Уже во время полуфинальных баталий («Челси» — «Реал», «Манчестер Сити» — ПСЖ ), когда запахло английским финалом, на Туманном Альбионе пошли разговоры о том, что главный матч Лиги чемпионов должен пройти в Англии. И эта идея по понятным причинам окрепла, когда «Манчестер Сити» и «Челси» оформили путевки в финал турнира. Ключевое влияние на последующее решение оказали два фактора:

1. УЕФА принял принципиальное решение о возвращении болельщиков на трибуны. Из-за этого произошли изменения в расписании матчей Евро-2020, так как некоторые города не смогли гарантировать допуск зрителей на стадионы. Еще неделю назад на финал Лиги чемпионов планировалось выделить, как минимум, по 4000 билетов фанатам каждой из команд-финалистов, а при идеальном сценарии заполнить стадион на 50%. Еще неделю назад прорабатывался такой вариант со Стамбулом:

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Стамбуле 29 мая с ограниченным количеством зрителей, и мы уверены, что временная изоляция, действующая до 17 мая, не повлияет на ход матча. УЕФА продолжает тесно сотрудничать с Федерацией футбола Турции, а также местными и национальными властями, чтобы провести матч безопасно. Подробная информация о возможностях проведения матча, проездных и билетах будет опубликована до конца недели.

2. В Турции сложная эпидемиологическая обстановка, хуже, чем во многих европейских странах. В Турции ужесточены внутренние ограничения, которые вряд ли позволили бы рассчитывать даже на частичное заполнение трибун «Ататюрка», Турция включена правительством Великобритании в «красный список» стран с высоким уровнем распространения COVID-19. Как минимум, до 1 июня прекращено авиасообщение между Великобританией и Турцией, а для граждан введен запрет на поездки в страны, находящиеся в «красной зоне».

Получается шах и мат: тревожная ситуация в Турции оставляет большие сомнения относительно безопасности проведения финала Лиги чемпионов, на который точно не смогут попасть законопослушные болельщики «Челси» и «Манчестер Сити» из Великобритании. В такой ситуации оставить финал Стамбулу было бы решением в духе «назло маме отморожу уши [но шапку не надену]».

Англия могла получить финал. Но не рискнула

Казалось бы, что может быть логичнее в такой ситуации, чем провести финал Лиги чемпионов, в котором сыграют английские клубы, в Англии. Ливерпуль, Бирмингем или старина «Уэмбли» — с выбором нейтрального поля не возникло бы проблем. Но тут коса в очередной раз нашла на камень. В УЕФА подтвердили, что проведение финала в Англии было приоритетным вариантом, но для этого требовалось разрешение британского правительство о допуске на матч 50% болельщиков от общей вместимости стадиона, как того хочет УЕФА .

В Великобритании по-прежнему действуют карантинные ограничения, и хотя 17 мая часть из них будет снята, что позволит, в частности, посещать матчи на больших открытых аренах зрителям в количестве до 10 000, в правительстве посчитали, что 50% на финале Лиги чемпионов даже в качестве исключения — это перебор. Ограничительные меры устояли, но в мудрости этого решения есть сомнения, ведь теперь десятки тысяч английских граждан отправятся в другую страну, где в полной мере воспользуются своей свободой, причем не только на трибунах во время матча. А потом они вернутся в Британию…

Португалия спешит на помощь

Португальская федерация футбола быстро уладила все формальности со своим правительством, предоставила УЕФА гарантии о допуске зрителей на трибуны и раскрыла объятия перед вторым подряд финалом Лиги чемпионов, который на этот раз пройдет на стадионе «Драгау». Португалия находится в «зеленой зоне» для граждан Великобритании, поэтому у фанатов «Челси» и «Ман Сити» не будет транспортных проблем, и им не придется сидеть на карантине по возвращении домой.

Окончательное решение о количестве зрителей пока не принято, с этим должны определиться к 24 мая, когда стартует свободная продажа билетов, однако уже сейчас запущена реализация 12 000 билетов — каждый клуб-финалист получил по 6 тысяч билетов для продажи своим болельщикам. Это уже 23% от общей вместимости 52-тысячного «Драгау», но думаю, что трибуны будут заполнены, как минимум, на 50%. Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что удалось найти идеальный компромисс:

Никто не будет спорить с тем, что мы все надеемся избежать такого года, который только что пережили. Болельщикам пришлось более 12 месяцев страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую. Выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо, и я рад, что компромисс был найден. Мы снова обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой помочь УЕФА и Лиге чемпионов. Я, как всегда, очень благодарен ПФФ и правительству Португалии за то, что они в такой короткий срок согласились организовать матч.

Судьба Стамбула и Санкт-Петербурга

После переноса грядущего финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поспешил заверить, что это никак не отразится на финале в Питере, который состоится в следующем году. Но правда в том, что даже в УЕФА сейчас никто не знает, где пройдет следующий финал. Такое время. К тому же, Александер Чеферин после истории с Суперлигой играет в доброго папочку и должен дружить со всеми, кто его поддержал в войне с повстанцами. Президент УЕФА не забыл Турцию и в своей свежей речи, и он прекрасно понимает, чем грозит отказ в финале после двух переносов: