Финал Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен.
Пресс-служба УЕФА сообщает, что решающая встреча турнира перенесена из Стамбула в Порту.
Игра пройдет 29 мая на стадионе «Драгау». Посетить финал смогут по 6 тысяч болельщиков от каждой команды.
Ранее УЕФА объявил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
с таким количеством болельщиков, могли бы и в Оренбурге сыграть и стадион был бы забит на 146%
с таким количеством болельщиков, могли бы и в Оренбурге сыграть и стадион был бы забит на 146%