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Финал Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту

13 мая 2021, 13:52
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси29.05.2021 в 22:00 Не начался

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что решающая встреча турнира перенесена из Стамбула в Порту.

Игра пройдет 29 мая на стадионе «Драгау». Посетить финал смогут по 6 тысяч болельщиков от каждой команды.

Ранее УЕФА объявил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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ermak6848
ermak6848
13 мая в 21:07
и это правильное решение...
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 18:53
О, спасибо, что хоть со зрителями! Да будет классный чисто английский финал ЛЧ)
Знатог
Знатог
13 мая в 18:48
А лучше сыграть в портУ.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
13 мая в 17:44
ешки матрешки, по_ближе к Англии))
XL-965
XL-965
13 мая в 17:29
Почему не в Лондон
Ханханхан
Ханханхан ответ L. F. С. (раскрыть)
13 мая в 17:18
Или Милан выйдет тогда Стамбуле будет
sir_Alex
sir_Alex
13 мая в 16:10
Во всём виноват COVID-19 😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 15:57
Турки объявят войну евросоюзу.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 мая в 15:07
Да турки похоже не особо и огорчены,не до ЛЧ им сейчас.
swed27
swed27 ответ Elliada (раскрыть)
13 мая в 14:33
Могли но что-то помешало
Elliada
Elliada
13 мая в 14:31
В этом году могли в Санкт Петербурге провести, а в следующем в Стамбуле
Roger Young
Roger Young
13 мая в 14:26
неплохо, молодцы!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Союзник противников (раскрыть)
13 мая в 14:26
Что с них взять-им бы жрать и жрать, а когда жрать не дают, они начинают визжать как свиньи.
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 14:21
Даже продажная УЕФА понимает,что в Стране Помидории обстановка хреновая,а "русо-дэ?било -туристо" аж визжат в сетях,что их к любимому олл-инклюзу не пущают...
Mangur
Mangur
13 мая в 14:14
Не повезло Турции. Португалы получили головную боль
L. F. С.
L. F. С.
13 мая в 14:11
Ну вот как Ливерпуль выйдет в финал лч тогда и сыграют в Стамбуле. А пока извините.
LOpp
LOpp
13 мая в 14:06
Посетить финал смогут по 6 тысяч болельщиков от каждой команды.


с таким количеством болельщиков, могли бы и в Оренбурге сыграть и стадион был бы забит на 146%
bsww
bsww ответ sihafazatron (раскрыть)
13 мая в 14:01
В Англию нельзя переносить финал ЛЧ. Причина проста, у них полуфиналы и финал ЧЕ. Если ещё и ЛЧ им отдать, то УЕФА придётся дать ответ
sihafazatron
sihafazatron
13 мая в 13:59
Второй год подряд динамят Стамбул) если и переносить, то почему не в англию!?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 мая в 13:54
Вот это номер
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