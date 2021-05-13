Финал Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту

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13 мая 2021, 13:52

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что решающая встреча турнира перенесена из Стамбула в Порту.

Игра пройдет 29 мая на стадионе «Драгау». Посетить финал смогут по 6 тысяч болельщиков от каждой команды.