Нойштедтер: «Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в 30-м туре РПЛ .

Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА , хорошо закончили сезон. Видно, что команда умеет, что команда хочет, есть характер, так и надо дальше играть.

Что будет со мной? Не знаю, увидим (контракт Нойштедтера истекает в начале июня этого года — прим.).