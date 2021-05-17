Нойштедтер: «Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в 30-м туре РПЛ.
Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон. Видно, что команда умеет, что команда хочет, есть характер, так и надо дальше играть.
Что будет со мной? Не знаю, увидим (контракт Нойштедтера истекает в начале июня этого года — прим.).
"Посмотрел формулу - зависит от кол-ва очков игрока за год. По-моему, неплохо - вносит разнообразие. Лучше соперника изучаешь рынок - больше шансов поймать хорошую цену, как в реальном футболе."
"Посмотрел формулу - зависит от кол-ва очков игрока за год. По-моему, неплохо - вносит разнообразие. Лучше соперника изучаешь рынок - больше шансов поймать хорошую цену, как в реальном футболе."