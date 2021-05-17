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Нойштедтер: «Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон»

17 мая 2021, 12:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в 30-м туре РПЛ.

Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон. Видно, что команда умеет, что команда хочет, есть характер, так и надо дальше играть.

Что будет со мной? Не знаю, увидим (контракт Нойштедтера истекает в начале июня этого года — прим.).

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Все комментарии
batman555
batman555
17 мая в 17:08
Роман,если усач останется,что маловероятно,то даже если этот физрук позовёт в сборную,ни в коем случае туда ехать не надо! А вообще после того как он не включил даже в топ 5,Гильерме,то у этого человека Эго зашкаливает,таких людей на пушечный выстрел не надо подпускать! Федя,не расстраивайся,знай,ты лучший форвард России прямо сейчас! У него эго тупое и тараканы.. к такому не надо в сборную,к нормальному вызов получишь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 мая в 16:52
Мы должны гордится, что об этом говорит Нойштедтер.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 14:18
Рома пора тебе искать новую работу.
ДСА
ДСА
17 мая в 13:12
Судя по всему Роме нужно искать другие варианты продолжения карьеры.
David Young
David Young ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
17 мая в 13:12
Добрый день. Выдержка из комментария Mikki по этому поводу в этом хэштеге:

"Посмотрел формулу - зависит от кол-ва очков игрока за год. По-моему, неплохо - вносит разнообразие. Лучше соперника изучаешь рынок - больше шансов поймать хорошую цену, как в реальном футболе."
Antikony
Antikony
17 мая в 13:10
Динамо очень порадовало почти всех болельщиков.
shlomo
shlomo
17 мая в 13:00
Любая победа это уже радость...а тут тем более
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
17 мая в 12:57
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