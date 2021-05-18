«Локомотив» мог переехать на стадион «Динамо»

Депутат Игорь Лебедев заявил, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» в аренду свой стадион «ВТБ Арена».
Лучше было выбрать «ВТБ Арену». По моей информации, «Динамо» предлагало в аренду свой стадион, но руководство выбрало «Лужники». На мой взгляд, это ошибка. «Лужники» дают базу, и «Локомотиву» это интереснее и выгоднее. «Динамо» свою базу давать отказалось — только стадион.
Ранее ходили слухи, что «Локомотив» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет.
По словам депутата от отца (ВВЖ), Локо несмотря на более интересный и выгодный вариант, должен был выбирать неудобства «ВТБ Арены».
Вот так они в думе своей и поступают!
По словам депутата от отца (ВВЖ), Локо несмотря на более интересный и выгодный вариант, должен был выбирать неудобства «ВТБ Арены».
Вот так они в думе своей и поступают!
В допандемийные времена :
04.08.2018 Локо-Спартак - 22027 зрителей
02.12.2018 Спартак-Локо - 25006 зрителей
в том же сезоне :
26.05.2019 Зенит-Енисей - 50073 зрителей
Локо и Спартак за 2 матча в Москве собирает меньше зрителей чем Зенит за одну игру ....с Енисеем..))))
В допандемийные времена :
04.08.2018 Локо-Спартак - 22027 зрителей
02.12.2018 Спартак-Локо - 25006 зрителей
в том же сезоне :
26.05.2019 Зенит-Енисей - 50073 зрителей
Локо и Спартак за 2 матча в Москве собирает меньше зрителей чем Зенит за одну игру ....с Енисеем..))))
Локо-Спартак, Локо-цска матчи которые точно соберут народу больше, чем на баклан-арене
Локо-Спартак, Локо-цска матчи которые точно соберут народу больше, чем на баклан-арене