«Локомотив» мог переехать на стадион «Динамо»

Депутат Игорь Лебедев заявил, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» в аренду свой стадион «ВТБ Арена».

Лучше было выбрать «ВТБ Арену». По моей информации, «Динамо» предлагало в аренду свой стадион, но руководство выбрало «Лужники». На мой взгляд, это ошибка. «Лужники» дают базу, и «Локомотиву» это интереснее и выгоднее. «Динамо» свою базу давать отказалось — только стадион.