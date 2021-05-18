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«Локомотив» мог переехать на стадион «Динамо»

18 мая 2021, 23:38

Депутат Игорь Лебедев заявил, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» в аренду свой стадион «ВТБ Арена».

Лучше было выбрать «ВТБ Арену». По моей информации, «Динамо» предлагало в аренду свой стадион, но руководство выбрало «Лужники». На мой взгляд, это ошибка. «Лужники» дают базу, и «Локомотиву» это интереснее и выгоднее. «Динамо» свою базу давать отказалось — только стадион.

Ранее ходили слухи, что «Локомотив» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 10:09
вот суета пошла ...
Caniggia
Caniggia
19 мая в 05:09
И всё равно, Локо теперь станет бездомным!
Байкал-38.
Байкал-38.
19 мая в 04:16
Где логика в словах депутата Жириновского (Лебедева по паспорту)?
По словам депутата от отца (ВВЖ), Локо несмотря на более интересный и выгодный вариант, должен был выбирать неудобства «ВТБ Арены».
Вот так они в думе своей и поступают!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
19 мая в 00:51, ред.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 мая в 00:36
    Лучьше конечно Лужу выбрать!
    Mangur
    Mangur
    19 мая в 00:20
    Опять контейнеры поставят в Лужниках.
    LOpp
    LOpp
    19 мая в 00:05
    Лужники вроде щас вмещают 80 тысяч.
    Локо-Спартак, Локо-цска матчи которые точно соберут народу больше, чем на баклан-арене
    drug01
    drug01
    19 мая в 00:03
    Надо свой строить
    stanichnik
    stanichnik
    18 мая в 23:43
    Лужники хоть аренда, но зато своя отдельная. А на Динамо, как коммуналка с подселением.
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