«Локомотив»: «Ремонт „РЖД Арены“ не несёт смысла. Лучше её снести»

Руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Городу в обмен передадут права на базу в Баковке, а также другие спортивные сооружения в Перово и Свиблово.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров направил в администрацию столицы письмо, в котором отмечается, что ремонт стадиона «Локомотив» не несет смысла и в данной ситуации лучше его снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».
«Локомотив» планирует использовать «Лужники» не только как домашний стадион, но также как базу и академию, а также хочет оборудовать там офис клуба.
- Гендиректор РЖД Олег Белозеров направил в администрацию столицы письмо, в котором отмечается, что ремонт стадиона «Локомотив» не несет смысла и в данной ситуации лучше его снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район...
А если правительство Москвы скажет: "Да нет, ребята, не впутывайте нас в свои дела" и откажет Белозерову?
А ремонтировать стадион им самим, видите ли, "не имеет смысла"?
Интересно, смогут ли у них отозвать лицензию?
Или Локо поедет играть в Саранск???
- Гендиректор РЖД Олег Белозеров направил в администрацию столицы письмо, в котором отмечается, что ремонт стадиона «Локомотив» не несет смысла и в данной ситуации лучше его снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район...
А если правительство Москвы скажет: "Да нет, ребята, не впутывайте нас в свои дела" и откажет Белозерову?
А ремонтировать стадион им самим, видите ли, "не имеет смысла"?
Интересно, смогут ли у них отозвать лицензию?
Или Локо поедет играть в Саранск???