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«Локомотив»: «Ремонт „РЖД Арены“ не несёт смысла. Лучше её снести»

18 мая 2021, 17:28

Руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Городу в обмен передадут права на базу в Баковке, а также другие спортивные сооружения в Перово и Свиблово.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров направил в администрацию столицы письмо, в котором отмечается, что ремонт стадиона «Локомотив» не несет смысла и в данной ситуации лучше его снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».

«Локомотив» планирует использовать «Лужники» не только как домашний стадион, но также как базу и академию, а также хочет оборудовать там офис клуба.

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112910415
112910415
26 мая в 09:33
довольно удивительное шараханье
Dirty_Harry
Dirty_Harry
21 мая в 14:31, ред.
Бессовестные негодяи, Черкизово самый уютный из всех стадионов Москвы, это почти что дом для Локомотива и болельщиков. Менять на мутные перспективы аренды чужого для команды стадиона может аукнуться клубу. Сколько кони со Спартаком бомжевали и мыкались по разным стадионам? У уважающего себя клуба должна быть своя собственная арена. И когда Локомотив так успел устареть? Тут скорее замешаны интересы больших дяденек.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
19 мая в 00:32, ред.
почитал в разных сми по поводу сноса стадиона локомотива и переезда в лужники...если не считаться с привычками болельщиков которые привыкли, что стадион в черкизово их второй дом переезд на главную арену страны здравая мысль! стадион в лужниках совсем остался без футбола, а денег в реконструкцию арену к чемпионату мира вбухали прилично, планируется аренда луж на 49 лет, по слухам на месте стадиона локомотива планируют построить новый ж/д вокзал. на игры локо против условного урала и химок планируется закрывать верхний ярус трибун в лужниках огромным зелёным полотном, которое будет крепиться к крыше и арена будет выглядеть более уютной. по сути локомотив бесплатно переедит на главный стадион страны и рано или поздно их фанаты привыкнут к стадиону лужники как ко второму дому. есть ещё второй вариант для ржд: построить новую арену с нуля на территории рижского вокзала, подождём официальных новостей от руководства локомотива ( по сути для болельщиков других московских клубов новость хорошая, на дерби не будет теперь проблема найти билеты и надеюсь благодаря огромной вместимости лужников руководство локомотива не станет завышать цены на билеты в топовых играх чемпионата и в еврокубках)
Tostao
Tostao
19 мая в 00:05
Хрущебы по 60 лет стоят, а тут всего 20 ? Может для начала посадить тех, кто строил, а потом тех, кто хочет сносить.
112910415
112910415
18 мая в 23:15
Много возникает вопросов... Подождём
виктор бочарников
виктор бочарников
18 мая в 22:59
Мы на столько крутые,что можем менять стадионы каждые 20 лет.
fubh
fubh
18 мая в 22:35
    alexamit
    alexamit ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    18 мая в 22:13
    Они уже давно вместе с матерью и Родину продали. Сулеймановы с Шнобельманами.Тем более Родина не их.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ МапС (раскрыть)
    18 мая в 22:09
    Я даже знаю организацию, которая с удовольствием этот металолом купит )))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    18 мая в 22:02
    А чё сразу не расформировать клуб, за ненадобностью?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ aigaziFIGHTER (раскрыть)
    18 мая в 21:32
    без мата не ответить... Увы.
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    18 мая в 21:20
    Это завтра уже наступило - в Махачкале в школу явился какой-то мужик с вооруженными полицейскими, всех детей по домам отправили. Типо на моей земле школу построили. А школа чуть ли не с советских времен стоит. Хотят снести.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    18 мая в 21:18
    Предки строили потомкам, а досталось всё подонкам.
    steel900
    steel900
    18 мая в 21:17
    Стадиону 20-ти лет еще нет, что с ним случилось?
    Трава расти перестала, туалеты засорились?
    Воистину, когда речь о больших деньгах, не надо искать здравого смысла.
    Introvert
    Introvert ответ Хиромант (раскрыть)
    18 мая в 21:14
    Интересная картина мира в головах у современных хиромантов.

    А кому правительство Москвы должно отвечать отказом? Самим себе штоле?
    В чьих делах они не захотят запутываться? В своих собственных?
    Кто будет осуществлять контроль за строительством этого нового района, с развитыми парками и общественным блэк-джеком? Неужели начальник железных дорог?
    Да нет, конечно.
    Суть в том, что именно столичная администрация является инициатором всей этой движухи, а ни как не наоборот. И отказываться от задуманного они не собираются, тем более что Белозерову уже предложили Лужники в качестве компенсации. И он очевидно согласился.
    Шуnя771
    Шуnя771
    18 мая в 20:59
    Конечно кто то подумает - Шуня брюзжит, но не так далече имел честь прокатиться в вагончике РЖД... Подстаканник понравился... Проводника озадачил..
    - Да нет проблем, по сервису, притащил на смотрины в упаковке пару экземпляров, где то по 1200 руб.

    "Ищите женщину.."

    Походу надо уже формулировать новое крылатое выражение типа:
    "Не все деньги любят тишину..."
    gentlewolf
    gentlewolf
    18 мая в 20:56
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      18 мая в 20:56
      Хорошо распоряжаться деньгами, которые не заработали. А по сути это приводит к неадекватным поступкам.
      Шуnя771
      Шуnя771
      18 мая в 20:47
      В Англии есть стадионы построенные сотню лет назад...
      ceret
      ceret
      18 мая в 20:25
      Локо в ФНЛ.
      zooveterinar
      zooveterinar
      18 мая в 20:14
      Отдайте этот стадион оренбургу.
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      18 мая в 20:13, ред.
      Решили получить за государственный счёт топовый стадион с символической арендной платой как Зенит. Еще и какой-нибудь элитный ЖК в Москве построить и неплохо бабок срубить. Клубы без стадионов в РПЛ не пускают. Оренбург тому пример. Или у нас двойные стандарты?

      Кто-то ишачит, чтобы построить стадик за свои кровные или берет кредиты и потом лапу сосет, как Галицкий или Гинер, а кто-то как клуб из Питера.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      18 мая в 19:54
      То есть, Аланию без стадиона не пустили в РПЛ, а Локомотиву с "аварийным" стадионом там можно играть?)))

      Ну очевидно же, что хотят заработать денег на строительстве элитного жилья в зелёной зоне города. Рядом Черкизовский парк. Болельщики Локомотива просто обязаны встать на защиту своей истории.

      Что за бред? Стадиону всего 20 лет в обед. Как он может быть негодным к ремонту?))) Я думал, что такое только в регионах возможно. Но нет, в самом центре страны оказывается тоже деньги на 1 месте и народ дурят как хотят.

      После развала СССР на месте всех заводов понастроили уже ТЦ и жильё. Теперь решили взяться за стадионы. А завтра что? Школы начнут и больницы сносить? У этих бизнесменов деньги не пахнут, Это худшие люди, они мать родную продадут. Говорю это уже по жизненному опыту общения с богатыми людьми.
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      18 мая в 19:38
      да...я подумал что в ржд загорелись построить новый стадион в черкизово с раздвижной крышей как на крестовском чтобы в зимнее время все московские клубы играли на их новом стадионе заплатив за него не малую аренду и этим проблема разрешилась бы позднего конца чемпионата и раннего старта ещё в феврале...на деле же похоже футбольный клуб локомотив снова будет пятым колесом в московской телеге🤷‍♂️
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      18 мая в 19:38
      Я так понимаю ,что землю под стадиком будут продавать и если повезет, где нибудь в ближайшем Подмосковье построят новомодный эконом сарай тыщь на 50.
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      18 мая в 19:30
      Это что же получается, у Локо не будет СВОЕГО стадиона, а только аренда Лужи?
      viv
      viv
      18 мая в 19:23
      Хитрый план придумали в Локо.
      ДАША Д
      ДАША Д
      18 мая в 19:19
      Лужники уже прикупили.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      18 мая в 19:17
      Держать Локо в РПЛ без стадиона - не имеет смысла , надо отбирать лицензию. Правила для всех одинаковы должны быть.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      18 мая в 19:15
      Нам лишь бы чего нибуть сломать,а ломать как говорится,не строить!
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