Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в этом сезоне

«Газпром Арена» стала наиболее посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/21
Средняя посещаемость в течение сезона на домашних играх «Зенита» — 18 937 зрителей.
Также стадион в Санкт-Петербурге вошел в тройку самых заполняемых футбольных арен мира, уступив стадионам китайского «Гуанчжоу» (28 059 зрителей в двух матчах сезона) и «Атланты Юнайтед» из МЛС (20 335 зрителей в одной игре текущего сезона).
Отметим, что во многих странах матчи проводились без зрителей или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса.
Вы уже Голландию, Польшу, Германию за Европу не считаете? А их команды в этом списке есть!
Вы уже Голландию, Польшу, Германию за Европу не считаете? А их команды в этом списке есть!