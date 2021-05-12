Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в этом сезоне

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12 мая 2021, 19:11

«Газпром Арена» стала наиболее посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/21

Средняя посещаемость в течение сезона на домашних играх «Зенита» — 18 937 зрителей.

Также стадион в Санкт-Петербурге вошел в тройку самых заполняемых футбольных арен мира, уступив стадионам китайского «Гуанчжоу» (28 059 зрителей в двух матчах сезона) и «Атланты Юнайтед» из МЛС (20 335 зрителей в одной игре текущего сезона).

Отметим, что во многих странах матчи проводились без зрителей или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса.