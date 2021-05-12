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Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в этом сезоне

12 мая 2021, 19:11

«Газпром Арена» стала наиболее посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/21

Средняя посещаемость в течение сезона на домашних играх «Зенита» — 18 937 зрителей.

Также стадион в Санкт-Петербурге вошел в тройку самых заполняемых футбольных арен мира, уступив стадионам китайского «Гуанчжоу» (28 059 зрителей в двух матчах сезона) и «Атланты Юнайтед» из МЛС (20 335 зрителей в одной игре текущего сезона).

Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в этом сезоне

Отметим, что во многих странах матчи проводились без зрителей или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
протон1
протон1
12 мая в 22:56
ха нашли с чем сравнивать в период пандемии)
ошалевший
ошалевший
12 мая в 21:54
хахахах,вот это дичь,даже слов нет,странно что ещё белоруссов тут не видно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 20:30
В Европе вообще не посещали стадионы.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 мая в 20:13
Хоть здесь Ростов в пятёрку вошёл
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 мая в 19:54
Смешно даже читать. В Европе нет зрителей на стадионах .
ТТ
ТТ
12 мая в 19:50
Медаль им надобно дать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 19:47
Во всём виновата пандемия!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ironigor (раскрыть)
12 мая в 19:41
"Во всей Европе игры проходили без болельщиков".
Вы уже Голландию, Польшу, Германию за Европу не считаете? А их команды в этом списке есть!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
12 мая в 19:32
так просто на другие не пускали болел!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 мая в 19:30
Не достижение это
ДАША Д
ДАША Д
12 мая в 19:28
Спасибо кроновирусу?
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 19:28
Просто эпидемия в мире.
drug01
drug01
12 мая в 19:27
Это следовало ожидать
Ironigor
Ironigor
12 мая в 19:17
Чертовски восхитительно, это даже комментировать не стоит. Во всей Европе игры проходили без болельщиков. Какие могут быть рекорды посещаемости ??!
Zenit_84
Zenit_84
12 мая в 19:15
Неожиданное заявление
beefs
beefs
12 мая в 19:12
надо же какое достижение, спасибо доктору айболиту...
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