«Оренбург» завершит реконструкцию стадиона к июню 2022 года

Руководство «Оренбурга» собирается закончить реконструкцию домашнего стадиона клуба к июню 2022 года.
«Проект скоро будет готов, к июню следующего года вместимость стадиона будет увеличена», — подтвердил информацию представитель РФС.
По регламенту РПЛ домашний стадион клуба должен вмещать не менее 10 тысяч человек, тогда как арена «Оренбурга» вмещает всего 7,5 тыс. человек.
Вообще можно устроить турнир единой нефтегазовой отрасли страны,клубы -матки и их дочки : "Зенит","Спартак","Уфа","Оренбург","Сочи","Рубин"...А что,вполне боеспособная и жизнеспособная российская Суперлига!!!
Вообще можно устроить турнир единой нефтегазовой отрасли страны,клубы -матки и их дочки : "Зенит","Спартак","Уфа","Оренбург","Сочи","Рубин"...А что,вполне боеспособная и жизнеспособная российская Суперлига!!!