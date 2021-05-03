«Оренбург» завершит реконструкцию стадиона к июню 2022 года

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03 мая 2021, 11:37

Руководство «Оренбурга» собирается закончить реконструкцию домашнего стадиона клуба к июню 2022 года.

«Проект скоро будет готов, к июню следующего года вместимость стадиона будет увеличена», — подтвердил информацию представитель РФС .