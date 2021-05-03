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«Оренбург» завершит реконструкцию стадиона к июню 2022 года

03 мая 2021, 11:37

Руководство «Оренбурга» собирается закончить реконструкцию домашнего стадиона клуба к июню 2022 года.

«Проект скоро будет готов, к июню следующего года вместимость стадиона будет увеличена», — подтвердил информацию представитель РФС.

По регламенту РПЛ домашний стадион клуба должен вмещать не менее 10 тысяч человек, тогда как арена «Оренбурга» вмещает всего 7,5 тыс. человек.

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Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 12:04, ред.
Вот тогда и "Добро пожаловать в РПЛ!",а пока ...Задолбали уже "бездомные и безденежные"! Впрочем,второе к газотрубопроводчикам явно не относится,так что их РПЛ примет с распростёртыми объятиями.
Вообще можно устроить турнир единой нефтегазовой отрасли страны,клубы -матки и их дочки : "Зенит","Спартак","Уфа","Оренбург","Сочи","Рубин"...А что,вполне боеспособная и жизнеспособная российская Суперлига!!!
Shustriy
Shustriy
03 мая в 11:57, ред.
У нас что мало стадионов к чемпионату мира построили? Зачем опять играть на искусственном поле в какой-то деревне?
ДАША Д
ДАША Д
03 мая в 11:57
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    03 мая в 11:53
    но к сожалению лицензирование будет в мае этого года. так что..... все возможно
    hаrut
    hаrut
    03 мая в 11:44
    Все правильно... но нужно поторопиться...
    Liverpoolets
    Liverpoolets
    03 мая в 11:42
      shlomo
      shlomo
      03 мая в 11:42
      Удачи и давайте уже быстрее делайте...
      sv_1969
      sv_1969
      03 мая в 11:42
      Ну вот и славно)))
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