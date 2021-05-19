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Колосков: «Выход в четвертьфинал ЧЕ-2020 будет успехом для сборной России»

19 мая 2021, 07:52

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы-2020.

Как сказал один наш знаменитый футболист, наши ожидания — это наши проблемы. (Смеётся). А если серьёзно, то, конечно, жду успешного выступления на предварительном этапе, выхода в следующий, последующий этапы. Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом. Очень хотелось бы. По силам или нет, это на футбольном поле будет решаться.

Бельгия — фаворит нашей подгруппы, но я бы сейчас не преувеличивал её мощь. То, что было в 2018 году и сейчас, отличается друг от друга: сегодня сборная Бельгии слабее. Ребята постарели, мотивацию подрастеряли. Повторюсь, это фаворит, но не такой абсолютный, как это было во время чемпионата мира. Поэтому можно рассчитывать в этой игре на положительный результат.

У Дании команда непредсказуемая: может сыграть неважно, а может показать выдающуюся игру. Но в любом случае эта команда, с моей точки зрения, выше среднего и примерно одинакового с нами класса.

Команда Финляндии? Я бы не считал её аутсайдером нашей группы. Да, может, там и нет очень ярких игроков, но есть тактическая выучка, есть характер.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 11:11
оптимист, оптимистище просто !
хочется его по итогам послушать
Caniggia
Caniggia
19 мая в 10:41
Выход из группы будет большим чудом. Наше место 3-е в лучшем случае, если обыграем финнов. С Бельгией и Данией - без шансов.
zamsb
zamsb
19 мая в 10:32
".....Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом....".
Если нет задачи победить в турнире, зачем тогда туда вообще ехать. Это как в песне, что ли - ".... А я еду за деньгами, за туманом едут только дураки..." ?
Ironigor
Ironigor
19 мая в 09:49
ОЖИДАНИЕ КОЛОСКОВА ИЛИ В ГОСТЯХ У СКАЗКИ !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 09:48
А я верю,что так и будет!
cska1948
cska1948
19 мая в 09:34
"...Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом. Очень хотелось бы. По силам или нет, это на футбольном поле будет решаться..."
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Прогноз Колоскова очень похож на прогноз гидрометцентра: "Если завтра будет светить солнце, то выпадение осадков маловероятно. Очень бы хотелось. Но наиболее точный ответ на этот вопрос может дать только САМ завтрашний день."
stanichnik
stanichnik
19 мая в 09:17
Шанс выйти из группы есть, ведь даже с третьего места можно попасть в 1/8 финала.
swed27
swed27 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
19 мая в 08:54
Выход из такой группы это потолок
beefs
beefs
19 мая в 08:53
чего то не сказал что наша сборная стала намного слабее, той что была на ЧМ, так что надежды, надежды...
ДСА
ДСА
19 мая в 08:48
Даже в это чудо не очень верится.
Elliada
Elliada
19 мая в 08:45
Буду рад хотя бы одной победе
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ ответ Дима Логинов (раскрыть)
19 мая в 08:39
Фины в легкую могут наказать нас. И это будет не удивительно как то.
Cat01
Cat01
19 мая в 08:38
Слишком высокий результат
mihaluch
mihaluch
19 мая в 08:20
Потенциально нашей сборной расчитывать не на что.
Дима Логинов
Дима Логинов
19 мая в 08:02
С возрастом в головном мозге происходят необратимые последствия и к 80-ти годам они могут достичь уже угрожающих масштабов. Колоскову 79-ть лет...
Если бы память не подводила дядю Славу, то он бы вспомнил до каких европейских морей доплыла питерская бригантина, например. А в реальности шансы зацепить очки есть только в игре с финами. Бельгия может нас и пожалеет и не будет громить, но вот Дания точно катком пройдётся, они даже французов укатывают не стесняясь уже.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 мая в 07:54
Нам бы из группы выйти...
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