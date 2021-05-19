Колосков: «Выход в четвертьфинал ЧЕ-2020 будет успехом для сборной России»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы-2020.
Как сказал один наш знаменитый футболист, наши ожидания — это наши проблемы. (Смеётся). А если серьёзно, то, конечно, жду успешного выступления на предварительном этапе, выхода в следующий, последующий этапы. Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом. Очень хотелось бы. По силам или нет, это на футбольном поле будет решаться.
Бельгия — фаворит нашей подгруппы, но я бы сейчас не преувеличивал её мощь. То, что было в 2018 году и сейчас, отличается друг от друга: сегодня сборная Бельгии слабее. Ребята постарели, мотивацию подрастеряли. Повторюсь, это фаворит, но не такой абсолютный, как это было во время чемпионата мира. Поэтому можно рассчитывать в этой игре на положительный результат.
У Дании команда непредсказуемая: может сыграть неважно, а может показать выдающуюся игру. Но в любом случае эта команда, с моей точки зрения, выше среднего и примерно одинакового с нами класса.
Команда Финляндии? Я бы не считал её аутсайдером нашей группы. Да, может, там и нет очень ярких игроков, но есть тактическая выучка, есть характер.
Ранее стал известен расширенный состав сборной России на Евро-2020.
хочется его по итогам послушать
хочется его по итогам послушать
Если нет задачи победить в турнире, зачем тогда туда вообще ехать. Это как в песне, что ли - ".... А я еду за деньгами, за туманом едут только дураки..." ?
Если нет задачи победить в турнире, зачем тогда туда вообще ехать. Это как в песне, что ли - ".... А я еду за деньгами, за туманом едут только дураки..." ?
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Прогноз Колоскова очень похож на прогноз гидрометцентра: "Если завтра будет светить солнце, то выпадение осадков маловероятно. Очень бы хотелось. Но наиболее точный ответ на этот вопрос может дать только САМ завтрашний день."
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Прогноз Колоскова очень похож на прогноз гидрометцентра: "Если завтра будет светить солнце, то выпадение осадков маловероятно. Очень бы хотелось. Но наиболее точный ответ на этот вопрос может дать только САМ завтрашний день."
Если бы память не подводила дядю Славу, то он бы вспомнил до каких европейских морей доплыла питерская бригантина, например. А в реальности шансы зацепить очки есть только в игре с финами. Бельгия может нас и пожалеет и не будет громить, но вот Дания точно катком пройдётся, они даже французов укатывают не стесняясь уже.
Если бы память не подводила дядю Славу, то он бы вспомнил до каких европейских морей доплыла питерская бригантина, например. А в реальности шансы зацепить очки есть только в игре с финами. Бельгия может нас и пожалеет и не будет громить, но вот Дания точно катком пройдётся, они даже французов укатывают не стесняясь уже.