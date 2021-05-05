«Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии для выхода в РПЛ

1620231353

05 мая 2021, 19:15

Стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам ФНЛ , которые претендуют на выход в РПЛ .

«Алания» (стадион «Спартак» во Владикавказе): выполнено 9 критериев РПЛ из 24. Обязательные критерии не выполнены: 2-я категория стадиона, реконструкция нескольких трибун. Стадион не соответствует инфраструктурным и кадрово-административным критериям, множество нареканий.

«Балтика» (стадион «Калининград»): выполнено 20 критериев РПЛ из 24. Обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона, который соответствует инфраструктурным критериям, клуб и стадион готовы к участию в РПЛ .

«Велес» (стадион «Авангард» в Домодедово Московской области): клуб отказался проходить процедуру лицензирования, о чем уведомил письмом в адрес РПЛ .

«Крылья Советов» (стадион «Солидарность Арена» в Самаре): выполнено 18 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона. Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ .

«Нижний Новгород» (стадион «Нижний Новгород»): выполнено 19 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона. Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ .

«Оренбург» (стадион «Газовик» в Оренбурге): выполнено 14 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии не выполнены: вторая категория стадиона, не соответствует инфраструктурным критериям РПЛ (менее 15). Есть нарекания по критериям комфорта и сервиса на стадионе как для зрителей так и для участников матча, есть замечания от основного вещателя.

«Торпедо» (стадион «БСА Лужники»): выполнено 15 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона. Стадион соответствует инфраструктурным критериям, клуб гарантирует выполнение кадрово-административных критериев, есть существенные замечания по блоку IT, имеются незначительные замечания от основного вещателя. Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ .