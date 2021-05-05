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«Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии для выхода в РПЛ

05 мая 2021, 19:15

Стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам ФНЛ, которые претендуют на выход в РПЛ.

«Алания» (стадион «Спартак» во Владикавказе): выполнено 9 критериев РПЛ из 24. Обязательные критерии не выполнены: 2-я категория стадиона, реконструкция нескольких трибун. Стадион не соответствует инфраструктурным и кадрово-административным критериям, множество нареканий.

«Балтика» (стадион «Калининград»): выполнено 20 критериев РПЛ из 24. Обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона, который соответствует инфраструктурным критериям, клуб и стадион готовы к участию в РПЛ.

«Велес» (стадион «Авангард» в Домодедово Московской области): клуб отказался проходить процедуру лицензирования, о чем уведомил письмом в адрес РПЛ.

«Крылья Советов» (стадион «Солидарность Арена» в Самаре): выполнено 18 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона. Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ.

«Нижний Новгород» (стадион «Нижний Новгород»): выполнено 19 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона. Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ.

«Оренбург» (стадион «Газовик» в Оренбурге): выполнено 14 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии не выполнены: вторая категория стадиона, не соответствует инфраструктурным критериям РПЛ (менее 15). Есть нарекания по критериям комфорта и сервиса на стадионе как для зрителей так и для участников матча, есть замечания от основного вещателя.

«Торпедо» (стадион «БСА Лужники»): выполнено 15 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона. Стадион соответствует инфраструктурным критериям, клуб гарантирует выполнение кадрово-административных критериев, есть существенные замечания по блоку IT, имеются незначительные замечания от основного вещателя. Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ.

Ранее клубы РПЛ выступили против вхождения «Оренбурга» в лигу в виде исключения.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
13 мая в 14:37
Через год "Торпедо" будет в РПЛ! Клуб частный, бюджет не сосёт. Главное — купить усиление и Бородюк справится.
112910415
112910415
06 мая в 06:51
это мрак и ужас
mam
mam
05 мая в 22:08
Браво РФС!
Выдавили Уфу, в следующем году ждём Урал. РПЛ для Питера, Москвы и южан.ФНЛ для урала и сибири, а дальний восток... К чёрту футбол. Бизнес!!!
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
05 мая в 22:02
Значит руководство хорошо нажилось на средствах отжатых от развития инфраструкры своих клубов. Воруют, батенька, воруют.
pomor45
pomor45 ответ A.S.A (раскрыть)
05 мая в 21:59
Смысл в том, чтобы развивать инфраструктуру до уровня РПЛ, а значит поменьше набивать карманы и побольше вкладывать в материальное обеспечение футбола.
Сп62
Сп62
05 мая в 21:56
Неужели непонятен смысл лицензирования? Ответ, вроде бы, очевиден. Не допустить тамбовского варианта. Какие ещё могут быть вопросы, если критерии лицензирования были известны заранее. Чего теперь пенять на зеркало.
pomor45
pomor45
05 мая в 21:54
Никаких уступок ни по одному из требований. Иначе с коррупцией в футболе не покончить. Все эти людишки вокруг футбола больше думают, как набить свой карман, а не о том, как привлечь людей на стадион.
ЧиП
ЧиП
05 мая в 21:51
Против Алании принципиально✋
Анд-м
Анд-м
05 мая в 21:03
    Ironigor
    Ironigor
    05 мая в 20:43, ред.
    Всё до банального очень просто. Наследие Чемпионата мира 2018 года должно работать. В Сочи быстро организовали клуб Сочи, ну тут хоть всё более или менее понятно. А вот Нижний Новгород со своей командой на которую ходят меньше болельщиков чем в ПФЛ ходили на Аланию не совсем понятно. Так это футбол для кого??? Теперь ещё из Балтики насильно делают клуб для РПЛ. И та же картина как в Нижнем. Мало того Алания частный клуб, он не зависит от бюджета города или губернатора. А Нижний и Балтика висят и зависимы от местных властей. Так где справедливость? Хотя уже который год РФС ратует за то, чтобы клубы были независимы от бюджета республик. Алания за один сезон как её приобрёл бизнесмен Гуриев, который является выходцем из Северной Осетии, вышла из ПФЛ в составе которой играют 90% своих воспитанников, в ФНЛ и сразу попала в стыки. Стадион полностью сносят, на его месте уже идёт полным ходом строительство нового стадиона, которое должно будет закончено в конце 2022 года. И об этом знают все чиновники РФС. Даже было заявлено ,если возникнут какие-то проблемы, то команда будет играть в Грозном, что уже происходило в этом сезоне дважды. Ещё и был заявлен стадион в Химках в случае если произойдёт то ,что произошло сейчас. Но почему-то сейчас команда должна играть свои игры у себя в родном городе. А как же играл Тамбов два сезона, скитавшийся по разным городам? Просто нужно выводить в строй и задействовать стадионы Балтики и Нижнего, а принцип по спортивном уже не важен! Вот такие реалии нашего футбола ⚽. Всем спасибо, это моё субъективное мнение, спор не уместен. Всем Добра !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    05 мая в 20:34
    Получается попусту играли, старались и масса людей работали вокруг них.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    05 мая в 20:32
    Узнаём Россию!!! Кстати, самая большая страна мира!!!
    mor57
    mor57 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    05 мая в 20:25
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
      05 мая в 20:16
      Ты забываешь о роли личности в истории, как говорил Ленин. А между тем Газизов свое дело знает и делает. Вот увидишь. Зенит выставит 31й состав и все окей
      LAISMEN
      LAISMEN
      05 мая в 20:05, ред.
      Похоже переходных матчей не предвидится. «Аусвайса» у некоторых нет.....
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой
      05 мая в 20:03
      Ну то есть инфа сотка. Уфу и Ротор оставить в вышке искусственно, а отцепить вниз только тамбовское нечто.
      A.S.A
      A.S.A
      05 мая в 19:59
      Если в ФНЛ всего лишь несколько клубов соответствуют критериям РПЛ, то в чем тогда смысл розыгрыша данного турнира??? Разыгрывали бы тогда путевки в РПЛ среди них, а все те, кто не соответствует всем критериям пусть тогда гоняли бы мяч между собой...так получается...
      я считаю,Если клубы по спортивному принципу заслужили участия в РПЛ,то ничего кроме финансовых гарантий (что бы не получилось как с Томбовом) не должно мешать им при повышении в ранге
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      05 мая в 19:52
      Наверное хотят уже в РФС определять команды не по их спортивным достижениям , а по критериям, как в школах ЕГЭ.......И куда же нас доведут эти Критерии...???
      dzvinka
      dzvinka
      05 мая в 19:52
      видимо стадион Оренбурга не газифицирован, в достаточной степени))) ахахахаха
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      05 мая в 19:47
      Какаяяхитрая система. Критериев 24. Но есть основные критерии, которые нужно выполнить, тогда разрешение будет. Как же остальные. Значит они не такие важные? Если, не важные, зачем считать их критериями. Кручу верчу запутать хочу
      stanichnik
      stanichnik
      05 мая в 19:45
      Сейчас нет смысла оспаривать данные решения, есть принятый и утверждённый Регламент и нужно неукоснительно следовать его положениям. И можно только посочувствовать игрокам команд и их болельщикам, особенно фк Оренбург, который в честной борьбе завоевал право на следующий год участвовать в розыгрыше РПЛ, но не проходит лицензирование по основным критериям. Зато болельщикам Нижнего Новгорода и Балтики несказанно повезло, что им досталось наследие ЧМ-2018, но с футбольными результатами и мастерством игроки этих команд немного подкачали. Хочется верить, что в случае выхода этих команд на следующий сезон в РПЛ они смогут достойно показать себя, а не бороться за место под солнцем,как сейчас происходит с Ротором, которому тоже перепало из федерального бюджета и ФИФА после последнего чемпионата мира.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      05 мая в 19:41
      Похоже что в РФС нет уроженцев Оренбурга и Владикавказа. Жаль!!!
      berda2003
      berda2003
      05 мая в 19:40
      фнл и рпл - это, как белые и негры в расцвете апартеида в сша... почему в городах фнл можно без 24 условий, а в рпл нельзя?.. на стадион прибудет миллер или ещё какой-нибудь самопальный миллиордэр?
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      05 мая в 19:39, ред.
      Уфа и вылетит. Ротор должен Сочи выносить!
      А насчёт Уфы Зенит постарается. Снова 6 мячей влетят!
      shlomo
      shlomo
      05 мая в 19:37
      Идиотизм не победить....
      LAISMEN
      LAISMEN
      05 мая в 19:30, ред.
      Непонятно только одно. Почему эту проверку только к концу сезона подвели....
      Жаль что некоторые команды старались ЗРЯ......Оренбург и Алания
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      05 мая в 19:29
      С Саранском полная промашка вышла, действительно деньги в трубу.
      SHMEL258
      SHMEL258
      05 мая в 19:28
      Правильно, нечего делать в вышке, если даже не можешь обеспечить нормальный обзор зрителям. В конце концов, они для себя играют или для зрителей? Подтягивайте спонсоров, стройте нормальный стадион, следующий чемпионат мира в России не скоро, чтобы вам помогали.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      05 мая в 19:28
      Вопрос один :
      Почему критерии Н. Новгорода , Саранска выполнило государство , а остальные должны расхлебывать эти критерии за счет бюджета ??? У Саранска вообще все по сути в трубу улетело , принимают гастролеров. Где тут действие программы о развитии регионов???
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
      05 мая в 19:26
      Как некому? Сказано же, что готовы к выходу в РПЛ, Крылья, Нижний, Балтика и Торпедо.Но попадание Балтики и Топредо в стыки маловероятны. Поэтому выходят Крылья и Нижний. Вылетают Тамбов и , к сожалению Ротор, а надо бы Уфу гнать. В Волгограде стадион отличный.
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