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Кроос: «Судейство в матче с „Севильей“ повлияло на борьбу за титул»

21 мая 2021, 05:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос подверг критике судейство в матче 35-го тура Примеры против «Севильи» (2:2).

Я не из тех, кто любит жаловаться. Но в данном случае я был чрезвычайно раздражён.

Зидан никогда по-настоящему не комментирует судейство и всегда защищает арбитров. Так что тот факт, что после матча он пошел к рефери, говорит о том, что он тоже почувствовал несправедливость, как и я.

Судья пытался оправдаться, но, на мой взгляд, он принял абсолютно неправильное решение [назначив пенальти в ворота «Реала»].

Если в итоге нам не хватит этих очков, чтобы завоевать чемпионство, то это была та самая ситуация, которая оказала влияние на борьбу за титул.

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Все комментарии
xien_8686
xien_8686
21 мая в 20:43
    Tormentor
    Tormentor
    21 мая в 18:43
    а кто мешал вам обыграть половину аутсайдеров за все 38 туров ,вместо ничеек?
    shlifen
    shlifen
    21 мая в 12:53
    Удивительно как Кроос и некоторые фанаты Реала упорно рассматривают именно этот матч (и даже момент) как ключевой в борьбе за чемпионство. Не поленился и собрал только потерянные очки, специально не хочу собирать спорные матчи где Реал побеждал, только потерянные очки:
    Реал - Бетис (0-0),
    Реал - Хетафе (0-0),
    Реал - Сосьедад (1-1, и 0-0),
    Реал - Леванте (1-2),
    Осасуна - Реал (0-0),
    Эльче - Реал (1-1),
    Реал - Алавес (1-2),
    Вильяреал - Реал (1-1),
    Реал - Кадис (0-1)

    Во всех этих матчах также разыгрывалось по 3 очка. В этом и суть чемпионата - если ты сперва обыгрываешь Барселону, а потом теряешь очки с Хетафе или Осасуной - то толку от победы в классико мало... Победи Реал Мадрид Кадис или Леванте (скажем честно, по составу - просто обязаны побеждать в таких матчах) - и не было бы споров о Севилье.
    А "вспылил" Зидан не из-за несправедливости или чего-то такого, а просто потому что в этом сезоне команда рискует остаться без трофеев - оттого и нервы. Однако профессионалы уровня Крооса или Зидана, должны уметь брать ответственность на себя, а не валить всё на решение судьи в одном конкретном эпизоде - это чемпионат, а не матчи плэйофф, а Реал ДО МАТЧА с Севильей уже растерял 23 очка, начав их терять прямо СО ВТОРОГО ТУРА с Кадисом... =((
    А так это выглядит вроде "мы ни в чём не виноваты, играли как настоящие чемпионы весь сезон, а потом судейка нас засудил в единственном важном матче"...

    P.S. Реал терял очки в чемпионате ЗАДОЛГО ДО СУПЕРЛИГИ - так что пенять мадридцы могут только на себя...
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    21 мая в 10:01
    Перефразирую твои слова: Перес действовал в рамках закона, а ему отвечают беззаконием.
    3ton
    3ton ответ eleven LC (раскрыть)
    21 мая в 09:44
      eleven LC
      eleven LC
      21 мая в 09:39
      Тот "левый" пенальти посути лишил Реал чемпионства!
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      21 мая в 09:29
      «Реал» жалуется на судейство- жесть...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      21 мая в 09:16
      Все не довольны судейством!
      VAN ARM
      VAN ARM
      21 мая в 08:16
      дело не в последней игре))) сколько подарили по ходу сезона пусть вспомнит)))
      sv_1969
      sv_1969
      21 мая в 07:15
      Начались слезы...
      ДСА
      ДСА
      21 мая в 06:51
      Хоть раз Реал остался недоволен судейством.
      Hamman
      Hamman
      21 мая в 06:44
      Судья в той игре начудил изрядно...
      shlomo
      shlomo
      21 мая в 06:22
      Ну не надо в последних матчах перекладывать свои промахи на судей...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      21 мая в 06:17
      Теперь Перец никто, он один из создателей суперлиги. Если раньше пенальти давали в пользу Реала, то теперь уже дадут в пользу его соперника. Просто надо ценить то что имеешь на данный момент. А не искать лучшего да денежного.
      Перец хотел огромных денег и власти в суперлиге, а получил штрафы и пенальти в Испании.
      Скромнее надо быть...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      21 мая в 05:55
      До этого много было потеряно очков.
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