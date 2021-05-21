Кроос: «Судейство в матче с „Севильей“ повлияло на борьбу за титул»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос подверг критике судейство в матче 35-го тура Примеры против «Севильи» (2:2).
Я не из тех, кто любит жаловаться. Но в данном случае я был чрезвычайно раздражён.
Зидан никогда по-настоящему не комментирует судейство и всегда защищает арбитров. Так что тот факт, что после матча он пошел к рефери, говорит о том, что он тоже почувствовал несправедливость, как и я.
Судья пытался оправдаться, но, на мой взгляд, он принял абсолютно неправильное решение [назначив пенальти в ворота «Реала»].
Если в итоге нам не хватит этих очков, чтобы завоевать чемпионство, то это была та самая ситуация, которая оказала влияние на борьбу за титул.
Реал - Бетис (0-0),
Реал - Хетафе (0-0),
Реал - Сосьедад (1-1, и 0-0),
Реал - Леванте (1-2),
Осасуна - Реал (0-0),
Эльче - Реал (1-1),
Реал - Алавес (1-2),
Вильяреал - Реал (1-1),
Реал - Кадис (0-1)
Во всех этих матчах также разыгрывалось по 3 очка. В этом и суть чемпионата - если ты сперва обыгрываешь Барселону, а потом теряешь очки с Хетафе или Осасуной - то толку от победы в классико мало... Победи Реал Мадрид Кадис или Леванте (скажем честно, по составу - просто обязаны побеждать в таких матчах) - и не было бы споров о Севилье.
А "вспылил" Зидан не из-за несправедливости или чего-то такого, а просто потому что в этом сезоне команда рискует остаться без трофеев - оттого и нервы. Однако профессионалы уровня Крооса или Зидана, должны уметь брать ответственность на себя, а не валить всё на решение судьи в одном конкретном эпизоде - это чемпионат, а не матчи плэйофф, а Реал ДО МАТЧА с Севильей уже растерял 23 очка, начав их терять прямо СО ВТОРОГО ТУРА с Кадисом... =((
А так это выглядит вроде "мы ни в чём не виноваты, играли как настоящие чемпионы весь сезон, а потом судейка нас засудил в единственном важном матче"...
P.S. Реал терял очки в чемпионате ЗАДОЛГО ДО СУПЕРЛИГИ - так что пенять мадридцы могут только на себя...
Реал - Бетис (0-0),
Реал - Хетафе (0-0),
Реал - Сосьедад (1-1, и 0-0),
Реал - Леванте (1-2),
Осасуна - Реал (0-0),
Эльче - Реал (1-1),
Реал - Алавес (1-2),
Вильяреал - Реал (1-1),
Реал - Кадис (0-1)
Во всех этих матчах также разыгрывалось по 3 очка. В этом и суть чемпионата - если ты сперва обыгрываешь Барселону, а потом теряешь очки с Хетафе или Осасуной - то толку от победы в классико мало... Победи Реал Мадрид Кадис или Леванте (скажем честно, по составу - просто обязаны побеждать в таких матчах) - и не было бы споров о Севилье.
А "вспылил" Зидан не из-за несправедливости или чего-то такого, а просто потому что в этом сезоне команда рискует остаться без трофеев - оттого и нервы. Однако профессионалы уровня Крооса или Зидана, должны уметь брать ответственность на себя, а не валить всё на решение судьи в одном конкретном эпизоде - это чемпионат, а не матчи плэйофф, а Реал ДО МАТЧА с Севильей уже растерял 23 очка, начав их терять прямо СО ВТОРОГО ТУРА с Кадисом... =((
А так это выглядит вроде "мы ни в чём не виноваты, играли как настоящие чемпионы весь сезон, а потом судейка нас засудил в единственном важном матче"...
P.S. Реал терял очки в чемпионате ЗАДОЛГО ДО СУПЕРЛИГИ - так что пенять мадридцы могут только на себя...
Перец хотел огромных денег и власти в суперлиге, а получил штрафы и пенальти в Испании.
Скромнее надо быть...
Перец хотел огромных денег и власти в суперлиге, а получил штрафы и пенальти в Испании.
Скромнее надо быть...