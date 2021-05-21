Кроос: «Судейство в матче с „Севильей“ повлияло на борьбу за титул»

Полузащитник «Реала» подверг критике судейство в матче 35-го тура Примеры против «Севильи» (2:2).

Я не из тех, кто любит жаловаться. Но в данном случае я был чрезвычайно раздражён.

Зидан никогда по-настоящему не комментирует судейство и всегда защищает арбитров. Так что тот факт, что после матча он пошел к рефери, говорит о том, что он тоже почувствовал несправедливость, как и я.

Судья пытался оправдаться, но, на мой взгляд, он принял абсолютно неправильное решение [назначив пенальти в ворота «Реала»].

Если в итоге нам не хватит этих очков, чтобы завоевать чемпионство, то это была та самая ситуация, которая оказала влияние на борьбу за титул.