Идову: «То ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, стопроцентные»

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11 мая 2021, 01:41

Защитник «Химок» , права на которого принадлежат «Локомотиву», вновь обновил свой пост в инстаграме, опубликованный после поражения подмосковного клуба от «Спартака» (1:2) в 29-м туре РПЛ .

Изначально Идову написал «они не могут, судья поможет!» Но позже изменил публикацию и объяснил, почему считает неверным назначение пенальти в ворота химчан. Затем игрок ещё раз обновил текст записи.