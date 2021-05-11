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Идову: «То ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, стопроцентные»

11 мая 2021, 01:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Химок» Брайан Идову, права на которого принадлежат «Локомотиву», вновь обновил свой пост в инстаграме, опубликованный после поражения подмосковного клуба от «Спартака» (1:2) в 29-м туре РПЛ.

Изначально Идову написал «они не могут, судья поможет!» Но позже изменил публикацию и объяснил, почему считает неверным назначение пенальти в ворота химчан. Затем игрок ещё раз обновил текст записи.

Короче, все успокоились. Хватит ругаться, друга друга оскорблять (меня поливайте сколько влезет) Красная [Максиму Глушенкову] 100%, пенальти, по моему мнению, не было. Пока не будет единой трактовки этих эпизодов (то ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, 100%) будут всегда такие споры. Это футбол. «Спартак» с победой. Обидно просто такие игры проигрывать.

«Локомотив» ничего не обещал, не заносил. Просто обычное желание побеждать в каждой игре. Всем добра. Любите футбол.

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Димон Булыкин
Димон Булыкин
12 мая в 19:09, ред.
По мне так Глушенкову жёлтая. По понятиям и справедливости. А не по новым женским правилам. Превращают футбол в женский вид спорта. Прям убил он Аиртона, который перед этим по-крысиному себя вёл...

Но вроде у него уже и так была жк в матче.
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
11 мая в 09:24
"Слепой" жребий решил, что
oncha
oncha
11 мая в 08:52
Безбородов хочет судить в УЕФА.
за
за
11 мая в 07:07
Иодову - штатный нытик Химок?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 05:27
А почему игры спартака обслуживают зачастую кукуян и безбородов? Это совпадение, случайность, стечение обстоятельств или так надо?
swed27
swed27
11 мая в 04:42
Проигравшие жалуются на судейство. Это нормальное явление в современном футболе
1_DEIVID
1_DEIVID
11 мая в 04:25
Рука в неестественном положении всегда трактовалась как фол. Даже смегчающих факторов нет, типа рикошет.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 02:16
Максим подвел, могли бы продержаться. Но все , поезд ушел, результат на табло.
Василий 50
Василий 50
11 мая в 01:46
Надо играть, а не болтать
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