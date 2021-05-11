Идову: «То ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, стопроцентные»

Защитник «Химок» Брайан Идову, права на которого принадлежат «Локомотиву», вновь обновил свой пост в инстаграме, опубликованный после поражения подмосковного клуба от «Спартака» (1:2) в 29-м туре РПЛ.
Изначально Идову написал «они не могут, судья поможет!» Но позже изменил публикацию и объяснил, почему считает неверным назначение пенальти в ворота химчан. Затем игрок ещё раз обновил текст записи.
Короче, все успокоились. Хватит ругаться, друга друга оскорблять (меня поливайте сколько влезет) Красная [Максиму Глушенкову] 100%, пенальти, по моему мнению, не было. Пока не будет единой трактовки этих эпизодов (то ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, 100%) будут всегда такие споры. Это футбол. «Спартак» с победой. Обидно просто такие игры проигрывать.
«Локомотив» ничего не обещал, не заносил. Просто обычное желание побеждать в каждой игре. Всем добра. Любите футбол.
Но вроде у него уже и так была жк в матче.
Но вроде у него уже и так была жк в матче.