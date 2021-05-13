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Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА в заключительном туре РПЛ

13 мая 2021, 16:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Российской Премьер-лиги.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Локомотив» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

«Тамбов» — «Зенит»: судья — Антон Фролов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Сергей Зуев.

«Рубин» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Гончар.

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Гвардис.

«Химки» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Игорь Синер.

В прошлом туре Левников работал на матче «Арсенал» — «Рубин».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Палыч82 (раскрыть)
14 мая в 06:19
Других то вариантов нет. При проигрыше можем вообще на 5-м оказаться. Хотя мы уже в еврокубках, без всяких предварительных раундов. Это вот может сыграть нехорошую роль в настрое на матч. Будем посмотреть. ЛОКО ВПЕРЁД!
Палыч82
Палыч82 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
13 мая в 23:46
Хоть Хусаинов с Лапочкиным. Урал дома надо побеждать и в никудышной форме и при любом судье
pomor45
pomor45
13 мая в 21:01
Новичка Фролова определили правильно: матч не имеющий значения для обеих команд и есть простор для пробы сил.
1-я конная
1-я конная
13 мая в 19:52
Федун решил не давать Локо шанса на второе место
RomzesRZN
RomzesRZN
13 мая в 19:48
И Сочи знатно тянут, что Зенит им на финальный матч лучшего своего судью отдал.
RomzesRZN
RomzesRZN
13 мая в 19:47
Локомотиву мало кубка, что на Спартак Кукуяна ставят? Ещё серебро им подавай?
quinn-se
quinn-se ответ Санчо Панса (раскрыть)
13 мая в 19:44
Главное - что не Сухина.
Valeron112
Valeron112
13 мая в 19:13
Прям час ЦСКА,..
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 18:50
Объективного и честного судейства Левникову, и конечно двум товарищам в лице Карасева и Безбородова! Мда, Локомотив будет судить ручной спартаковский судья...
Храневец
Храневец
13 мая в 17:54
Вот когда вспомнишь безвольные матчи с Химками Уралом и Крыльями !
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
13 мая в 17:53
вопрос к ашоту адресуй
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ LOpp (раскрыть)
13 мая в 17:47
Ню-ню...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 мая в 17:36
Кукуян приглядит за Спартаком, Безбородов за Локо. Ожидаемо).
Аксинья
Аксинья
13 мая в 17:05
Кукуян на Спартаке, Безбородов на Локомотиве - можно поздравить спартаковцев с серебром...Хотя надо проверить Черкизон на отсутствие подземного хода в судейскую))
particular
particular
13 мая в 17:03, ред.
Уже не вставляет кто, кого и как... То, что про@рали раньше, уже сложно восполнить в последнем туре, да ещё когда многое зависит от других 🤔
makkie
makkie
13 мая в 16:59
Ахмат играет жёстко, главное не спускать им этого с рук.
LOpp
LOpp
13 мая в 16:57
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян
«Локомотив» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов


свои люди судят, отлично!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:46
Чисто случайно спартак судит снова кукуян, что на это скажу спартачи на сей раз.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 16:23
Нам удачи и победы!
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