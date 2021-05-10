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Федотов: «Гол „Химок“ в ворота „Спартака“ нельзя было засчитывать»

10 мая 2021, 20:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом хавбека «Химок» Максима Глушенкова в ворота «Спартака» (1:0, перерыв) в матче 29-го тура РПЛ.

Гол «Химок» «Спартаку» нельзя было засчитывать, не понимаю, почему VAR не посчитал это за игру рукой. Она шла сверху вниз, это нарушение правил в атаке – после этого «Химки» забили. Безбородов посчитал, что надо продолжить матч, но VAR должен был вмешаться и позвать Безбородова.

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cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
10 мая в 21:26
После вопроса Заремы о том, кто ему платит зарплату Глушенков понял, что с голом он переборщил и решил самоликвидироваться.
Stamford Bridge
Stamford Bridge
10 мая в 20:55
клоун
311
311
10 мая в 20:45
Федотов зарплату в Спартаке получает или просто по старой дружбе?)
Ironigor
Ironigor
10 мая в 20:41
Всё идёт по сценарию драматургии. Авторы сценарий поработали на славу . Крутой экшен для любителей футбола!!! Всё идёт по сценарию, болельщиков Спартака прошу не переживать. Ждем , Победа Спартака в конце этого спектакля !!! Как лихо закручен сюжет !!! Всё как в лучших Голливудских традициях !!!
Ещё стоит поздравить Спартак с Победой , но пока это рановато !!! Дождёмся финала , команды, - "занавес" !!!
Всем приятного просмотра и конечно Добра !!!
SHMEL
SHMEL
10 мая в 20:30, ред.
Всё просто, это попытка доказать всем, что Химки это не фарм спартака. Дают им забить( Глушенкову хочется обратно в спартак) , потом удаляют игрока Химок ( Глушенкову нужно помочь своей бывшей будущей команде), ставят пенку в ворота Химок, а дальше дают спартаку забить ещё раз- типо всё по честному, упорная борьба.
STVA 1
STVA 1
10 мая в 20:21
Блин это ппц! Чел имеющий столько косяков с душком учит своих коллег!
alexgurzan
alexgurzan ответ волгодон 2 (раскрыть)
10 мая в 20:13
.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 мая в 20:10
Никто из наших не жалуется, норм гол
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 мая в 20:07
Да ладно, самое обидное, что свои же Лиги Чемпионов могут лишить;
волгодон 2
волгодон 2
10 мая в 20:06
В перспективе,рядом с комнатой видеоповторов VAR, можно будет пристроить предбанник с телевизором и Федотовым на диване,который в судебной иерархии станет занимать главенствующее положение с правом последнего слова.
Тогда наш футбол станет кристально чистым.
Рязань 062
Рязань 062
10 мая в 20:06
да. да, помним удаление Ахметова. а перед этим игру рукой...тогда не рука. а сейчас рука.
ДСА
ДСА
10 мая в 20:05
Опять будет скандал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 20:01
Федотову нужно было так сказать.
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