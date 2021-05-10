Федотов: «Гол „Химок“ в ворота „Спартака“ нельзя было засчитывать»

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом хавбека «Химок» в ворота «Спартака» (1:0, перерыв) в матче 29-го тура РПЛ .

Гол «Химок» «Спартаку» нельзя было засчитывать, не понимаю, почему VAR не посчитал это за игру рукой. Она шла сверху вниз, это нарушение правил в атаке – после этого «Химки» забили. Безбородов посчитал, что надо продолжить матч, но VAR должен был вмешаться и позвать Безбородова.