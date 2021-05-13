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«Спасибо, что лишили меня финала». Неймар — о жёлтой карточке в матче Кубка

13 мая 2021, 12:59
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Нападающий ПСЖ Неймар на своей странице в инстаграме выразил недовольство судейством в полуфинальном матче Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, по пенальти – 6:5).

Бразильский форвард вышел на замену на 86-й минуте и получил желтую карточку через несколько минут. Из-за этого предупреждения Неймар не сможет сыграть в финале турнира.

«Я сыграл пять минут, сфолил, и мне без раздумий показывают желтую. Спасибо, что лишили меня финала. Думаю, это что-то личное, а?» — написал Неймар.

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Igo0rek
Igo0rek
13 мая в 21:45
Производитель носовых платочков должен заключить спонсорский контракт с Неймаром. Это будет сверхуспешный кейс.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:12
Меньше слёз надо проливать а больше играть.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 14:15
И кто ему доктор, только ветеринар
DXTK
DXTK
13 мая в 14:08
Да, судья специально тебе дал горчичник, он хотел посмотреть, как ты из себя сопли, слюни и слезы выдавливаешь опять)))))
Elliada
Elliada
13 мая в 13:50
Всегда пожалуйста.

Мбаппе выиграет для Неймара кубок
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 13:48
Это бывает , это нормально. И за меньшее время даже две Ж/К успевают схватить.
galem72
galem72
13 мая в 13:20
Наистерил — получил горчицу. Что тут не логично или предвзято к бразилу?
Ironigor
Ironigor
13 мая в 13:08
Воо же наглый дельфин 🐬плакса !!!
izrafel
izrafel
13 мая в 13:01
Сам виноват Неймаренок....что теперь плакаться...
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