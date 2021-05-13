«Спасибо, что лишили меня финала». Неймар — о жёлтой карточке в матче Кубка

1620899964

13 мая 2021, 12:59

Нападающий ПСЖ Неймар на своей странице в инстаграме выразил недовольство судейством в полуфинальном матче Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, по пенальти – 6:5).

Бразильский форвард вышел на замену на 86-й минуте и получил желтую карточку через несколько минут. Из-за этого предупреждения Неймар не сможет сыграть в финале турнира.

«Я сыграл пять минут, сфолил, и мне без раздумий показывают желтую. Спасибо, что лишили меня финала. Думаю, это что-то личное, а?» — написал Неймар.