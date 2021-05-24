Тухель: «Гвардиола создаёт машины для побед»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мы дважды обыграли «Манчестер Сити» [когда Тухель руководил «Челси»], хотя в финале «Сити» будет уже не совсем той командой. Даёт ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде — команде, которая будет играть в финале. То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнётся с чистого листа, мы должны ещё раз сыграть на топ-уровне.

Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело играть. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал здесь, в Англии.

Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале.