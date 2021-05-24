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Тухель: «Гвардиола создаёт машины для побед»

24 мая 2021, 15:36
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мы дважды обыграли «Манчестер Сити» [когда Тухель руководил «Челси»], хотя в финале «Сити» будет уже не совсем той командой. Даёт ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде — команде, которая будет играть в финале. То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнётся с чистого листа, мы должны ещё раз сыграть на топ-уровне.

Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело играть. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал здесь, в Англии.

Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале.

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Все комментарии
azkan
azkan
24 мая в 18:41
Петь дифирамбы противнику перед игрой это хорошо.
Но и Челси прошел и уверенно, будущего чемпиона Ла Лиги и чемпиона Португалии и серебряного Реала.
Шейхи прошли две немецких клуба и ПСЖ, которые опять таки немецкого дежурного чемпиона уделали.
Они оба в финале играют заслуженно. Две победные игры Тухеля против Гвардиолы видать не дали ответ о силе шейхов. Тем более игра будет интересной.
Вот тогда и посмотрим машина или сельхозтехника.
Надеюсь оба клуба нам дадут огненный, бескомпромиссный, атакующий и богатым на голы и моменты футбол.
Incredulous
Incredulous ответ zim289 (раскрыть)
24 мая в 17:28
Тепличный тренер
da da da
da da da ответ zim289 (раскрыть)
24 мая в 16:03
Ачелотти и Маур как минимум
zim289
zim289
24 мая в 15:48, ред.
Бавария и Сити были машинами для побед до того, как туда пришел Гвардиола.
Пусть сделает "машину для побед" из Тоттенхэма, например. Хотелось бы посмотреть, как Гвардиола будет работать в непростой ситуации. А то у него всегда безграничные финансовые ресурсы и команды, которые только что выиграли чемпионат (а иногда и ЛЧ, как Бавария)
Гвардиола бесспорно очень крут. Но работает всегда в идеальных условиях. Более идеальных условий не было ни у одного тренера в 21 веке.
beefs
beefs
24 мая в 15:44
что поделаешь, играть то нужно и пытаться обыграть...
mihaluch
mihaluch
24 мая в 15:42
Самая совершенная машина даёт иногда сбой.
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