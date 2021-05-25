Зайнутдинов перенесёт операцию в Германии

Полузащитник ЦСКА и национальной команды Казахстана отравился в Германию на операцию. Об этом сообщил главный тренер казахстанской сборной .

Мы связывались с Бактиёром, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал — молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдёт восстановление и дальнейшее возвращение в строй.

Сроки восстановления? Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как всё прошло. Но пока вестей от него не было.