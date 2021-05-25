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Зайнутдинов перенесёт операцию в Германии

25 мая 2021, 03:42

Полузащитник ЦСКА и национальной команды Казахстана Бактиёр Зайнутдинов отравился в Германию на операцию. Об этом сообщил главный тренер казахстанской сборной Талгат Байсуфинов.

Мы связывались с Бактиёром, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал — молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдёт восстановление и дальнейшее возвращение в строй.

Сроки восстановления? Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как всё прошло. Но пока вестей от него не было.

Последний раз Зайнутдинов выходил на поле 17 марта в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

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Ravshan878
Ravshan878 ответ 1bear (раскрыть)
26 мая в 13:13
Баху максимально выздоровление.🙏.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 11:58
Надеялись на лечение. Приведу популярную поговорку врачей -травмотологов. Самая хорошая операция - это несделанная операция.
SHMEL258
SHMEL258
25 мая в 06:35
Да уж, очередная неприятность.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 05:14
Бахтиёр должен был уже тренероваться а они только сейчас приняли решение, что делать, здоровья парню.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 04:51
Чего же так долго решение то принимали???
1bear
1bear
25 мая в 03:45
тяжела доля профессиональных футболистов...
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