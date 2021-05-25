Зайнутдинов перенесёт операцию в Германии

Полузащитник ЦСКА и национальной команды Казахстана Бактиёр Зайнутдинов отравился в Германию на операцию. Об этом сообщил главный тренер казахстанской сборной Талгат Байсуфинов.
Мы связывались с Бактиёром, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал — молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдёт восстановление и дальнейшее возвращение в строй.
Сроки восстановления? Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как всё прошло. Но пока вестей от него не было.
Последний раз Зайнутдинов выходил на поле 17 марта в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).