Захарян пропустит начало сбора команды России в Австрии из-за ангины

Футболист сборной России пропустит начало сбора национальной команды в Австрии из-за бактериальной ангины, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России перед вылетом в Австрию понесла потерю. У полузащитника Арсена Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. В связи с этим он останется под наблюдением в Москве и пройдет рекомендованный в таких ситуациях курс терапии. Если в ближайшие дни состояние и гематологические показатели нормализуются, то он присоединится к команде на сборе в Австрии.