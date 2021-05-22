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Захарян пропустит начало сбора команды России в Австрии из-за ангины

22 мая 2021, 10:09

Футболист сборной России Арсен Захарян пропустит начало сбора национальной команды в Австрии из-за бактериальной ангины, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России перед вылетом в Австрию понесла потерю. У полузащитника Арсена Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. В связи с этим он останется под наблюдением в Москве и пройдет рекомендованный в таких ситуациях курс терапии. Если в ближайшие дни состояние и гематологические показатели нормализуются, то он присоединится к команде на сборе в Австрии.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Arman Mkrtchyan (раскрыть)
22 мая в 15:27
Сложный выбор, особенно учитывая его юный возраст.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Владимир Стригунов (раскрыть)
22 мая в 15:19
Главный тренер знает немецкий, в Австрии работал. Говорят, у него там семья...Сб.России походя взял с собой в Австрию...
Arman Mkrtchyan
Arman Mkrtchyan
22 мая в 13:31
это знак Арсен, нужно поменять решение и выбирать сборную Армении
Владимир Стригунов
Владимир Стригунов
22 мая в 12:11
Неужели на 1/6 части земного шара не нашлось места ,где можно погонять мяч. Зачем кормить австрийцев, деньги некуда девать?....или кому то выгодно?
ARMENIAN
ARMENIAN
22 мая в 10:47
здоровья парню, но я бы на его месте выбрал бы Армению просто хотя бы потому что слушая гимн РФ я ничего не чувствую, но если он чувствует тогда всё верно, хоть и обидно. Боюсь растеряют талант среди кучки зажравшихся миллионеров.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 мая в 10:45
Фигня Ваша ангина, 100 грамм водки с перцем на ночь, пропотеешь и можешь опять играть)))
Ironigor
Ironigor
22 мая в 10:36
Ангина дело попровимое . Мороженое 🍦 по меньше в жару кушать !!! Будь здоров Арсен !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 10:21
Не повезло парнишке. Надо постараться как можно быстрее вылечиться.
Будем надеяться, что все же парень поправится и вернется в расположение сборной.
Рaтмир
Рaтмир
22 мая в 10:10
Здоровья.....не вовремя заболел
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