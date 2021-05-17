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В ЦСКА сообщили о травмах Сигурдссона и Васина

17 мая 2021, 17:45

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила о состоянии здоровья хавбека Арнора Сигурдссона и защитника Виктора Васина.

Арнор Сигурдссон, замененный во втором тайме матча с «Динамо» из-за повреждения, прошел обследование. МРТ выявило у игрока повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава.

У Виктора Васина, также замененного из-за травмы — мышечное повреждение задней поверхности бедра. Дополнительная информация будет после обследования футболиста.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 21:52
конец сезона. Много травм
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 19:47
Арнор еще может и сгодится, а Витька надо вылечить и отправить на отдых.
Парням здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
17 мая в 18:11
Грустное начало конца...Тем не менее-скорейшего выздоровления.
Mekail
Mekail
17 мая в 17:54
Печальная новость здоровья и всего хорошего
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 мая в 17:50
Здоровья парням!
sv_1969
sv_1969
17 мая в 17:48
Кончилась халява)))
ДСА
ДСА
17 мая в 17:47
Теперь можно и полечиться.
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