В ЦСКА сообщили о травмах Сигурдссона и Васина

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила о состоянии здоровья хавбека Арнора Сигурдссона и защитника Виктора Васина.
Арнор Сигурдссон, замененный во втором тайме матча с «Динамо» из-за повреждения, прошел обследование. МРТ выявило у игрока повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава.
У Виктора Васина, также замененного из-за травмы — мышечное повреждение задней поверхности бедра. Дополнительная информация будет после обследования футболиста.
Парням здоровья.
Парням здоровья.