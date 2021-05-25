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Билялетдинов: «Мне кажется, что назначение Витории в „Спартак“ спорное»

25 мая 2021, 05:59

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение Руя Витории главным тренером московской команды.

Если честно, я впервые услышал об этом тренере из газет, когда им заинтересовался «Спартак». Думаю, что его опыт в «Бенфике», конечно, учитывался. Но у нас ведь немного другие реалии футбола, нежели в Португалии. Если он сможет адаптироваться к нашей лиге, нашим футболистам, то сможет бороться за какие-то трофеи. Но в целом, мне кажется, что это спорное назначение. Хотя до стыковых игр за Лигу чемпионов времени остаётся мало, так что клубу нужно, чтобы тренер быстрее приступил к работе.

Всё же Саудовскую Аравию считать простым местом не надо. Это очень специфическая лига, своеобразная. Там ведь и Хави поработал уже (Прим. — Хави не работал в Саудовской Аравии, он тренирует катарский «Аль-Садд»), так что история не самая простая. Надо понимать, что страна мусульманская, там своя футбольная специфика. Его работу в «Ан-Насре» анализировали, значит, нашли какие-то качества, позволившие ему стать тренером «Спартака».

Почему клуб не рассматривал российских специалистов? Тут нужно понимать перспективу, которую ожидает клуб от назначения тренера. А «Спартак» большие перспективы связывает именно с иностранными тренерами, видимо. Те же Тедеско, Каррера, теперь вот Витория. Крен в сторону иностранцев всё-таки идёт. Хотя тут результат, как мы видим, может быть и положительным, и отрицательным. Но иностранец приходит с «незамыленным взглядом», он может внедрить в функционал команды новые идеи. Тем более португальцы зачастую ставят атакующий и весёлый футбол, а с нынешним составом «Спартака» такой футбол вполне можно поставить.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 08:49
Спорное однозначно
КЭТиК
КЭТиК
25 мая в 08:27
Жизнь покажет: спорное решение или нет.
Vladimir808
Vladimir808
25 мая в 07:53
Любое назначение тренера, спорное. Оценка по результату.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 мая в 07:51
Сомневаюсь я, что Федун что-то решит в газпромпитерских кабинетах, слабо ему там.)
Остаётся одно: сильный тренер, сильный состав. И здоровая конкуренция чемпиону. Удачи Спартаку!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 мая в 07:12
Федун принимает странные решения
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 мая в 07:04
Оно просто нелепое
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 07:00
В юбилейный год выбор тренера на втором месте. всё сделают в кабинетах, Федун же обещал...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 06:15
Каждый спартач вносит свою лепту в этот скандал собственным умозаключением.
Gahi
Gahi
25 мая в 06:06
Результат команды покажет кто был прав в этом решении. Удачи
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