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Федун: «Уверен, что Руй осознаёт ответственность, которая ложится на него»

24 мая 2021, 21:17

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приход Руя Витории на пост главного тренера команды.

Футбольный клуб «Спартак» приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом «Витория Гимарайнш», обыграв в финале «Бенфику». Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам «Аль-Наср». Всего Витория завоевал девять трофеев.

Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в «Спартаке». Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 мая в 12:22
Не надо никого пугать. Всё зафиксировано в контракте.
протон1
протон1
25 мая в 12:02
а Заремочка так не считает)
ildar_3871
ildar_3871
25 мая в 11:55
И кто первым сказал что Руй будет тренером Спартака , конечно я !)
Знатог
Знатог ответ chromage (раскрыть)
25 мая в 08:41
главное что рифмовать, имя или фамилию.
Aris
Aris
25 мая в 07:52
Нужно понимать, а осознают уже после сделанного. Вот так всегда, правая не знает, что делает левая.
SHMEL
SHMEL
25 мая в 06:39
Чем так Вика Руй привлек фердуна?
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 мая в 00:41, ред.
Ну Лëнчик как обычно, про ответственность заговорил, а это значит, что если клуб не станет чемпионом в ближайшие пять туров, то лукойл отгрузит ему цистерну отступных, и адьос обратно, откуда пришел, признавать величие арабского клуба
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
25 мая в 00:25
Федун не понимает, что на ближайшее время остался без аудита)))
Roman73
Roman73
25 мая в 00:21, ред.
Руи как Дантес.
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
Хотя Спартак уже давно почил его надо воскрешать, но в силах ли это Руи .
Даже Юнайтед наконец догадался позвать своего бывшего игрока.
Но это уже другая история.
ATG
ATG
24 мая в 23:27
Это провал
mortid
mortid
24 мая в 23:15
Ага, осознаёт. Клал он свой руй на Спартак и РПЛ, бабосов хапнит и свалит.
alexgurzan
alexgurzan ответ chromage (раскрыть)
24 мая в 22:55
.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 мая в 22:54
Смело ты Семака в специалисты записАл)...
protest58us
protest58us ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 мая в 22:48
Леонид сегодня спит на диване
chromage
chromage
24 мая в 22:39
С таким именем, конечно, ему лучше бы быть успешным. А то фанаты Спартака очень быстро "зарифмуют" )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 мая в 22:37
Руй по европейской наивности наверное работать приехал.....а на него здесь, ещё ни минуты не отработавшего, какой то ответственности навешали....))))

Смысл звать импортного тренера если из последних 6-ти чемпионатов 5 раз выигрывали отечественные специалисты....
tesch
tesch
24 мая в 22:34
Удачи тренеру и команде.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
24 мая в 22:33
Они в разных спальнях спят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 22:32
Руй не представляет себе какой хомут на него надели.
Zenit_84
Zenit_84
24 мая в 22:31
Конечно, он же Руй..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 мая в 22:21
А Зарема ждала титул в последнем клубе. Когда то и Газзаев феерил, возьмите его...
Ravshan878
Ravshan878 ответ makkie (раскрыть)
24 мая в 22:09
Логика!!!Хм...где может быть? конечно трах тебиток тебиток.)))
cska1948
cska1948
24 мая в 22:07
"...Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба."
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Вот этой самой ответственностью в канун года столетия Руя и его штаб задавят с одной стороны Федун, а с другой фанаты СпаМа!
YVG
YVG
24 мая в 22:00, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 мая в 21:56
    А с каких это пор осознание ответственности стало профессиональным достоинством футбольного тренера.? Чувство ответственности должно быть присуще и учителю, и врачу, и летчику. Подбор кадров по профессиональным качествам - это дело тонкое, неведомое менеджменту Спартака. 19 предыдущих тренеров подтвердят это.
    ermak6848
    ermak6848
    24 мая в 21:55
    Флаг в руки и за работу ...
    makkie
    makkie
    24 мая в 21:52
    Федун ЗА, Салихова ПРОТИВ.
    Где логика?)
    sv_1969
    sv_1969 ответ blitz (раскрыть)
    24 мая в 21:41
    Интересно через сколько Ивицу попрут)))
    sv_1969
    sv_1969
    24 мая в 21:41
    Рую все по Рую.... Платите мани... Итак в каждом нашем клубе у иностранного тренера. Картошкин вон третий клуб уже у нас нагревает)))
    blitz
    blitz
    24 мая в 21:34
    Можно делать ставки. Когда попрут Руя из спартака. После шести туров чемпионата и квалификации или протянет до зимней паузы.
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