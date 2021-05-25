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Колыванов: «Черышев так и остался талантливым парнем, хотя ему уже 30»

25 мая 2021, 01:20

Бывший наставник молодёжных сборных России Игорь Колыванов оценил выступления российских легионеров в нынешнем сезоне.

О Денисе Черышеве («Валенсия»)

Денис так и остался талантливым парнем, хотя ему уже 30 лет. Травмы не дают ему спокойно жить, Денис очень много пропускает из-за рецидивов. Он обладает множеством хороших качеств: классной передачей с фланга, дриблингом, прекрасной левой ногой. Если он выходит на пик формы, то играет в основе «Валенсии». Увы, такое бывает не часто. При этом, уверен, что Черышеву надо оставаться в чемпионате Испании. Он ему полностью подходит. В РПЛ ему будет гораздо сложнее показать себя.

Об Алексее Миранчуке («Аталанта»)

В Италии очень сложный чемпионат, журналисты и болельщики всегда создают прессинг вокруг дорогостоящих новичков. В тех матчах, в которых Лёша выходил, он показывал качественную игру. Хотелось, чтобы он больше получал времени, но у него в команде серьёзные конкуренты: Иличич, Пессина, Муриэль, Малиновский. Последние двое провели суперсезон и вполне могут претендовать на символическую сборную. Так что Миранчуку непросто, но считаю, что он влился в команду, стал понимать итальянский футбол. В следующем сезоне он способен прибавить.

Об Александре Головине («Монако»)

Можно сказать, что Саша становится одним из лидеров команды. Хочется поздравить его с попаданием в Лигу чемпионов. И это несмотря на провальный старт. Саша сильно помог команде, он и забивал, и отдавал голевые передачи. Ему надо продолжать действовать в том же духе.

Об Александре Кокорине («Фиорентина»)

После комфортных условий в РПЛ сложно сразу заиграть в итальянском чемпионате. В «Сочи» у него всё получалось, но потом случился спад. Это было ожидаемо, когда ты пропускаешь большое количество времени. Всё-таки Саша провёл много времени в колонии. Ожидалось, что рано или поздно начнутся проблемы. Александру нужно будет очень качественно поработать в межсезонье, чтобы остаться в Серии А.

Напомним, «Аталанта» Алексея Миранчука в итоге заняла третье место в чемпионате Италии, проиграв в последнем туре «Милану» (0:2) и уступив ему серебряные медали.

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Палыч82
Палыч82 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 22:53
Здорово, что Монако и Аталанта вышли в Лигу Чемпионов, не прогадали наши парни,)
КЭТиК
КЭТиК
25 мая в 04:47
Талантов много, а сверкают только изредка.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
25 мая в 04:20
Действительно, Черышев как был, так и есть самый талантливый российский футболист на данный момент. Ему 30 и всю свою карьеру он провел в чемпионате Испании, играя за крепкие середняки. Это и есть уровень.
Наблюдая за игрой Головина, не оставляет ощущение, что все его удачные действия просто фарт. Голы с разных острых углов, иногда неплохие голевые передачи больше похожи на от**бись, чем на действия мастера. В остальном же его игра это пас ближнему, и очень часто назад.
Миранчук, в отличие от Головина, не боится обострять. И в целом неплохо смотрится выходя на замену. Бегает, прессингует, старается. Правда все это пока больше похоже на суету, но есть надежда что это пройдет.
Ну а за Кокорина надо просто порадоваться. Мало кому удается ударить депутата стулом по голове, и уехать после этого жить в Италию.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 02:09
На данный момент из всей четверки лучше всех выглядит Головин. Парень приносит ощутимую пользу команде , хотя часто приходилось менять позицию на поле. Алексей только адаптируется, хочется верить , что в следующем сезоне он прибавит и будет получать больше игрового времени. По поводу Черышева Игорь все правильно сказал, травмы не дали парню раскрыться до конца. Ну а Кокорин - это пока полная неизвестность
Всем здоровья
Mangur
Mangur
25 мая в 01:29
В принципе согласен с Колывановым
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