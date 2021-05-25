Колыванов: «Черышев так и остался талантливым парнем, хотя ему уже 30»

Бывший наставник молодёжных сборных России оценил выступления российских легионеров в нынешнем сезоне.

О Денисе Черышеве («Валенсия»)

Денис так и остался талантливым парнем, хотя ему уже 30 лет. Травмы не дают ему спокойно жить, Денис очень много пропускает из-за рецидивов. Он обладает множеством хороших качеств: классной передачей с фланга, дриблингом, прекрасной левой ногой. Если он выходит на пик формы, то играет в основе «Валенсии». Увы, такое бывает не часто. При этом, уверен, что Черышеву надо оставаться в чемпионате Испании. Он ему полностью подходит. В РПЛ ему будет гораздо сложнее показать себя.

Об Алексее Миранчуке («Аталанта»)

В Италии очень сложный чемпионат, журналисты и болельщики всегда создают прессинг вокруг дорогостоящих новичков. В тех матчах, в которых Лёша выходил, он показывал качественную игру. Хотелось, чтобы он больше получал времени, но у него в команде серьёзные конкуренты: Иличич, Пессина, Муриэль, Малиновский. Последние двое провели суперсезон и вполне могут претендовать на символическую сборную. Так что Миранчуку непросто, но считаю, что он влился в команду, стал понимать итальянский футбол. В следующем сезоне он способен прибавить.

Об Александре Головине («Монако»)

Можно сказать, что Саша становится одним из лидеров команды. Хочется поздравить его с попаданием в Лигу чемпионов. И это несмотря на провальный старт. Саша сильно помог команде, он и забивал, и отдавал голевые передачи. Ему надо продолжать действовать в том же духе.

Об Александре Кокорине («Фиорентина»)