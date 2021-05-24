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Черданцев: «Назначение Витории — неуважение к традициям „Спартака“»

24 мая 2021, 20:32

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

Одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: «Не понимаю, как можно „Спартаку“ рассматривать тренера из арабского чемпионата». И непонятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей.

Это же огромная честь – быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея – это неуважение к традициям «Спартака».

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Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
25 мая в 10:36
Чего все накинулись на Черданцева, ну сказал человек своё мнение. Выскажи своё, аргументы приведи. Нет надо обозвать, смешать с грязью.
По мне проблема не в тренере. Нет команды специалистов, объединённых целью, сплочённых общими задачами. Постоянные закулисные игры, склоки съедят любого тренера.
Вот и раздирают спартак внутринии противоречия на потеху всем остальным.
mor57
mor57 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
25 мая в 10:30
вы дискву сливаете Браге!
кони 5 шт летят Лудогорцу..волы 5шт летят фаренцварешам...и т.д.
А Зенит всегда больше всех очков приносил в копилку и за счет этого столько наших играли на евро кубках...как 2 раза оступились,так и нет наших клубов в еврокубках!!!
Garrincha58
Garrincha58
25 мая в 09:55
совсем уже чердак поехал Барса вон всё никак не может уговорить Хави из арабского чемпионата, а Спартаку удалось это же большая удача
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
25 мая в 09:41
Вот здесь на 100% согласен! А чердаку лишь бы пукнуть с экрана))
STVA 1
STVA 1 ответ Знатог (раскрыть)
25 мая в 09:40
Извините а каким боком тут Бесков и Романцев? Федун хозяин и по нынешним временам он может свою любимую собаку провести в тот же совет директоров! ))
neukomm
neukomm
25 мая в 09:36
Ну вот, о чем я говорил. Уже интриги, козни, сплетни. Не пахнет он спартаковским духом. Не дадут ему нормально тренировать, не дадут!
Знатог
Знатог
25 мая в 08:37, ред.
а какая-то зарема в Спартаке -это уважение к традициям „Спартака“? Бесков и Романцев тоже тащили своих сожительниц в Спартак?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 мая в 07:25
Истерит Чердак. Руй Витория это просто ещё один кирпич в спартаковской стене. Не справится - придёт другой. Как везде и всегда в этой жизни.
"Вам, дорогой товарищ, пора лечиться электричеством"(с)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
25 мая в 07:22
Стыдно получать 600тыр в месяц казенных денег непонятно за какие заслуги, и ныть о тяжелой жизни. Больше этих 7вонов с Матч за людей не считаю
avici_liverpool
avici_liverpool
25 мая в 07:04
он хочет вернуть Аленичева?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
25 мая в 02:38
Традиции,спартаковский дух...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 мая в 00:02
Г-н Черданцев - оригинал. Впрочем, как всегда. И не понимает простой вещи, а именно: для португальца, впрочем, как и для любого тренера, в том числе и известного, московский "Спартак" - всего лишь клуб, который его нанимает, и задача у тренера одна ( сами понимаете какая ). И для тренера не имеет значение, известный это клуб со славной историей либо аутсайдер своего чемпионата. Иначе зачем его нанимать ? Так что "известный комментатор" заблуждается на тот счёт, что у Руя Витории будут дрожать коленки от страха за назначение. Для него это просто работа, причём хорошо оплачиваемая, и в случае неудачи он всегда найдёт себе работу в другой команде.
Evilhuman
Evilhuman
24 мая в 23:46
Голосуй, не голосуй, всё равно получишь Руй
25процентный клоун
25процентный клоун
24 мая в 23:38
Уважения нет к матч тв
steelhead
steelhead
24 мая в 23:36
Никто из тренеров с именем в РФ работать не пойдет, в противном случае это говорит о серьезных проблемах с головой. Так что этот Руй не хуже и не лучше других возможных кандидатов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
24 мая в 23:17
Ну, не третий, а второй. И потом, ты хочешь выигрывать ЛЧ при живых МС, Баварии, Реале или Боруссии? А третье место, а иногда и выше Зенит занимал лет около 20.
Провалился только 2 крайних сезона, и то один в упорной борьбе, а другой в смутное ковидное время. Наши почти не отдыхали перед началом ЛЧ...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 мая в 23:01
🤣🤣🤣в чемпионате Газпрома выигрывает,а в ЛЧ? Третий год им указывают их настоящее место, как ребёнка бьют ваш Зенит с Семаком вашим
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
24 мая в 23:00
Интересно, что Чердака тут в комментах активно поливают болельщики "Спартака" и называют его коньюнктурщиком, при этом он сам в первую очередь является болельщиком "Спартака" (об этом он в своей автобиографии даже пишет!) и говорит тут как болельщик "Спартака".
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Блоссия (раскрыть)
24 мая в 22:59
Ты его убила этими словами 🤣😁
zooveterinar
zooveterinar
24 мая в 22:48
Какие там традиции, они уже давно умерли, традиции!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 мая в 22:32
    LOpp
    LOpp
    24 мая в 22:30
    Не успел Руй в Москву прилететь, а его уже тут с ног до головы помоями облили.
    STVA 1
    STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
    24 мая в 22:28
    И чердак на срач тв из за денег, а не из-за идеи. Правда всего мульЕн бедному плотят.))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    24 мая в 22:26
    Все 15 клубов,соперников Спартака в Лиге довольны назначением Руя на пост главного....только Черданцев недоволен....
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ blitz (раскрыть)
    24 мая в 22:17
    Как всегда занимается шовинизм и провокационные делами. Дружище. )
    Блоссия
    Блоссия
    24 мая в 22:13
    Георгий Владимирович Черданцев, в возрасте 50 лет, не гнушается прислуживать на помоечном канале и орать как потерпевший, имитируя оргазм . А, гляди-ка, свое непонимание (обычное его состояние) не стесняется выдавать за откровения.
    Maks-tre
    Maks-tre
    24 мая в 22:09
    Тут как-то была картинка про цикл жизни Спартака, так вот она)))
    cska1948
    cska1948
    24 мая в 21:58
    "...А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию..."
    -----------------
    Так и к Федуну он приехал за деньгами!
    Shustriy
    Shustriy
    24 мая в 21:58
    Про какую историю говорит Черданцев? Наверное, опять с Уткиным целовался.
    Prichal
    Prichal
    24 мая в 21:55
    Руй нужен спартаку как никогда.
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