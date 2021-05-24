Черданцев: «Назначение Витории — неуважение к традициям „Спартака“»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».
Одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: «Не понимаю, как можно „Спартаку“ рассматривать тренера из арабского чемпионата». И непонятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей.
Это же огромная честь – быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея – это неуважение к традициям «Спартака».
По мне проблема не в тренере. Нет команды специалистов, объединённых целью, сплочённых общими задачами. Постоянные закулисные игры, склоки съедят любого тренера.
Вот и раздирают спартак внутринии противоречия на потеху всем остальным.
По мне проблема не в тренере. Нет команды специалистов, объединённых целью, сплочённых общими задачами. Постоянные закулисные игры, склоки съедят любого тренера.
Вот и раздирают спартак внутринии противоречия на потеху всем остальным.
кони 5 шт летят Лудогорцу..волы 5шт летят фаренцварешам...и т.д.
А Зенит всегда больше всех очков приносил в копилку и за счет этого столько наших играли на евро кубках...как 2 раза оступились,так и нет наших клубов в еврокубках!!!
кони 5 шт летят Лудогорцу..волы 5шт летят фаренцварешам...и т.д.
А Зенит всегда больше всех очков приносил в копилку и за счет этого столько наших играли на евро кубках...как 2 раза оступились,так и нет наших клубов в еврокубках!!!
"Вам, дорогой товарищ, пора лечиться электричеством"(с)
"Вам, дорогой товарищ, пора лечиться электричеством"(с)
Провалился только 2 крайних сезона, и то один в упорной борьбе, а другой в смутное ковидное время. Наши почти не отдыхали перед началом ЛЧ...
Провалился только 2 крайних сезона, и то один в упорной борьбе, а другой в смутное ковидное время. Наши почти не отдыхали перед началом ЛЧ...
-----------------
Так и к Федуну он приехал за деньгами!
-----------------
Так и к Федуну он приехал за деньгами!