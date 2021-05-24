Черданцев: «Назначение Витории — неуважение к традициям „Спартака“»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

Одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: «Не понимаю, как можно „Спартаку“ рассматривать тренера из арабского чемпионата». И непонятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей.

Это же огромная честь – быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея – это неуважение к традициям «Спартака».