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Кавазашвили: «Руй добудет результат, только если приведёт Роналду и Месси»

25 мая 2021, 04:26

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Руя Витории новым главным тренером московской команды.

Ничего хорошего от работы Витории не жду: полгода поработает, потом нужно будет опять нового тренера искать. Игроки сейчас в таком положении, что они не знают, что их ждёт дальше. Каждые полгода то тренер меняется, то генеральный директор. Команда играет хорошо, когда в коллективе здоровый дух. А сейчас в «Спартаке» я не вижу здорового духа. Неужели Федуну такая чехарда нравится?

Результат будет только в одном случае, если новый главный тренер привезёт с собой Роналду и Месси. Но привезёт он посредственных футболистов, которые выбьют из состава тех, кто есть сейчас. Но результат они не принесут, они учатся играть в чемпионате России. Не нас учат, а сами учатся. В «Спартаке» только Промес играл, как положено. Но не нынешний, а в его первый приход в «Спартак».

Витория проведёт сборы, и что он там удивит? Номера и фамилии на майках. Тренер, который приезжает в Москву на переговоры со своим будущим работодателем, и при этом игнорирует матч «Спартака» с «Локомотивом». Игру своей будущей команды с одним из главных конкурентов. О чём тут вообще можно говорить? А когда у Витории спросили, почему он не пошёл на матч «Спартака», он ничего не ответил.

Некоторые великие тренеры, порой, чудили. Но этот Витория – он, что великий?! В Саудовской Аравии поработал. Заработал большие деньги, молодец. И продолжал бы там работать.

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mars6791
mars6791
25 мая в 13:17
Если честно, уже не очень интересно слушать мнение легендарного вратаря по поводу современных тренеров Спартака.
Витория не тот , Тедеско попрыгунчик бестолковый. Особенно несправедливо по отношению к Тедеско. Честно предупредил , что уходит, довел команду до серебряных медалей чемпионата и лиги чемпионов - результат то положительный.
makkie
makkie
25 мая в 11:43
Интересно, а кого хотел Кавазашвили: Парфёнова, Евсеева, Тихонова или Мостового?

Отношение ветеранов Спартака к тренерам-легионерам понятное. Но эти самые тренеры принесли Спартаку 1, 2 и 3 место в РПЛ, Суперкубок и проход в ЛЧ через квалификацию.
Не словом, а делом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 мая в 10:52, ред.
Какой Месси....какой Роналду....
Сезон юбилейный....
Рую Виктории не то что на игру прошлого чемпа идти было не обязательно....но и на половину матчей следующего...
Наверняка ему сказали...."Прыгай на бровке...кричи по-португальски любые фразы....исправно ходи на пресс-конференции....игроков в лицо и по-фамильно знать не обязательно....изредка давать интервью западным журналистам о счастье в РПЛ - всё остальное,включая результат приложится"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 мая в 07:18
А вдруг у Руя получится!
beefs
beefs
25 мая в 07:17
Время покажет на что способен РуйиК...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 мая в 06:14
Не корректны все эти червя - горе писак статьи. Зачем зараннее ломать Спартак перед сезоном . Писали бы " друзья - товарищи " из конкурентов , так нет свои борзописцы " доброжелатели ".
В общем....гадко все это читать , как бы от " своих ".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 05:18
Анзорик решил пойти поддержать зарему, спартачи разделяются на два лагеря за и против, ждём битаы, рукопашного боя, тонны грязи друг на друга.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 мая в 05:09
Самое странное решение
Остапчук 67
Остапчук 67
25 мая в 05:00
Интересно, а кто первый его предложил?
нечитайло
нечитайло
25 мая в 04:45
Нужно быть оптимистом
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 04:45
Про Тедеско то же самое старички пели, а потом переобулись.
swed27
swed27
25 мая в 04:40
Чтобы привести Рона и Месси надо ещё скрягу Федуна раскошелить
Байкал-38.
Байкал-38.
25 мая в 04:37
Зачем Спартаку враги, когда есть свои родные... Руй ещё ничего не успел сделать, а его уже разрывают и клюют спартачи.
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