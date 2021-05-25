Кавазашвили: «Руй добудет результат, только если приведёт Роналду и Месси»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Руя Витории новым главным тренером московской команды.

Ничего хорошего от работы Витории не жду: полгода поработает, потом нужно будет опять нового тренера искать. Игроки сейчас в таком положении, что они не знают, что их ждёт дальше. Каждые полгода то тренер меняется, то генеральный директор. Команда играет хорошо, когда в коллективе здоровый дух. А сейчас в «Спартаке» я не вижу здорового духа. Неужели Федуну такая чехарда нравится?

Результат будет только в одном случае, если новый главный тренер привезёт с собой Роналду и Месси. Но привезёт он посредственных футболистов, которые выбьют из состава тех, кто есть сейчас. Но результат они не принесут, они учатся играть в чемпионате России. Не нас учат, а сами учатся. В «Спартаке» только Промес играл, как положено. Но не нынешний, а в его первый приход в «Спартак».

Витория проведёт сборы, и что он там удивит? Номера и фамилии на майках. Тренер, который приезжает в Москву на переговоры со своим будущим работодателем, и при этом игнорирует матч «Спартака» с «Локомотивом». Игру своей будущей команды с одним из главных конкурентов. О чём тут вообще можно говорить? А когда у Витории спросили, почему он не пошёл на матч «Спартака», он ничего не ответил.

Некоторые великие тренеры, порой, чудили. Но этот Витория – он, что великий?! В Саудовской Аравии поработал. Заработал большие деньги, молодец. И продолжал бы там работать.