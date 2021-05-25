Кавазашвили: «Руй добудет результат, только если приведёт Роналду и Месси»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Руя Витории новым главным тренером московской команды.
Ничего хорошего от работы Витории не жду: полгода поработает, потом нужно будет опять нового тренера искать. Игроки сейчас в таком положении, что они не знают, что их ждёт дальше. Каждые полгода то тренер меняется, то генеральный директор. Команда играет хорошо, когда в коллективе здоровый дух. А сейчас в «Спартаке» я не вижу здорового духа. Неужели Федуну такая чехарда нравится?
Результат будет только в одном случае, если новый главный тренер привезёт с собой Роналду и Месси. Но привезёт он посредственных футболистов, которые выбьют из состава тех, кто есть сейчас. Но результат они не принесут, они учатся играть в чемпионате России. Не нас учат, а сами учатся. В «Спартаке» только Промес играл, как положено. Но не нынешний, а в его первый приход в «Спартак».
Витория проведёт сборы, и что он там удивит? Номера и фамилии на майках. Тренер, который приезжает в Москву на переговоры со своим будущим работодателем, и при этом игнорирует матч «Спартака» с «Локомотивом». Игру своей будущей команды с одним из главных конкурентов. О чём тут вообще можно говорить? А когда у Витории спросили, почему он не пошёл на матч «Спартака», он ничего не ответил.
Некоторые великие тренеры, порой, чудили. Но этот Витория – он, что великий?! В Саудовской Аравии поработал. Заработал большие деньги, молодец. И продолжал бы там работать.
Витория не тот , Тедеско попрыгунчик бестолковый. Особенно несправедливо по отношению к Тедеско. Честно предупредил , что уходит, довел команду до серебряных медалей чемпионата и лиги чемпионов - результат то положительный.
Витория не тот , Тедеско попрыгунчик бестолковый. Особенно несправедливо по отношению к Тедеско. Честно предупредил , что уходит, довел команду до серебряных медалей чемпионата и лиги чемпионов - результат то положительный.
Отношение ветеранов Спартака к тренерам-легионерам понятное. Но эти самые тренеры принесли Спартаку 1, 2 и 3 место в РПЛ, Суперкубок и проход в ЛЧ через квалификацию.
Не словом, а делом!
Отношение ветеранов Спартака к тренерам-легионерам понятное. Но эти самые тренеры принесли Спартаку 1, 2 и 3 место в РПЛ, Суперкубок и проход в ЛЧ через квалификацию.
Не словом, а делом!
Сезон юбилейный....
Рую Виктории не то что на игру прошлого чемпа идти было не обязательно....но и на половину матчей следующего...
Наверняка ему сказали...."Прыгай на бровке...кричи по-португальски любые фразы....исправно ходи на пресс-конференции....игроков в лицо и по-фамильно знать не обязательно....изредка давать интервью западным журналистам о счастье в РПЛ - всё остальное,включая результат приложится"
Сезон юбилейный....
Рую Виктории не то что на игру прошлого чемпа идти было не обязательно....но и на половину матчей следующего...
Наверняка ему сказали...."Прыгай на бровке...кричи по-португальски любые фразы....исправно ходи на пресс-конференции....игроков в лицо и по-фамильно знать не обязательно....изредка давать интервью западным журналистам о счастье в РПЛ - всё остальное,включая результат приложится"
В общем....гадко все это читать , как бы от " своих ".
В общем....гадко все это читать , как бы от " своих ".