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Червиченко: «Витория приходит в „Спартак“ загнанным в узкие рамки»

25 мая 2021, 02:31

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Руя Витории новым главным тренером «красно-белых».

Не было ли мыслей, что на самом деле назначат другого тренера? Нет, думаю, что такой большой мужской коллектив в совете директоров в принятии решения о тренере вряд ли уступил бы женщине (Смеётся). На мой взгляд, то, что тренером станет именно Витория, было абсолютно понятно. Но это дебют нашего романа. Это только предисловие. Надо сказать, что в клуб он приходит загнанным в узкие рамки. Спартаковские болельщики вообще всегда были очень тревожными и требовательными, а теперь они ещё и взбудоражены грядущим 100-летием клуба и разговорами о нём. В принципе им уже где-то даже заложили в голову, что новый сезон они уже выиграли. Он ещё не начался, но в принципе для всех любой результат, кроме золота, считается провальным.

В этой связи Витории нельзя после четвёртого-пятого тура не идти в лидерах: максимум отставать от лидера можно не больше, чем на одно очко. А если хотя бы на три очка, это будет что-то. Ведь помимо болельщиков появится ещё и внутренний аудитор, который будет напоминать об этом: «а я же вам говорила».

Ситуация неспокойствия, думаю, будет с первых минут, а так как Витория имеет слабое представление о российском чемпионате, времени на ознакомление с ним будет немного, а основные игроки «Спартака» будут задействованы в сборных, то полноценно увидеть команду до старта сезона он вряд ли сможет. Места легионеров все заняты, но то, что предполагается, наверное, всё равно произойдёт: имею в виду поток португалоговорящих игроков в «Спартак». Но, конечно, постепенно, с определённой задержкой, по мере избавления от остальных...

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
25 мая в 12:34
Хитрая до невозможности, все продумала.
112910415
112910415
25 мая в 06:09
надо спокойно работать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
25 мая в 06:04
Ты прав. Вот поэтому зенит и три года чемпионит...).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 мая в 06:03
Не красиво конечно Зарема поступила. Вывернула свою шкуренку на все обозрение. Тяжело будет конечно Витории и его штабу. Хорошо , что он хоть по русски не понимает.
ABir
ABir
25 мая в 06:00
Не стоит Червиченко мысли и своей больной головы выдавать за мысли спартаковских болельщиков
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ mihaluch (раскрыть)
25 мая в 05:21
Не тренер решает чемпионство а кукуян-безбородов-федун с чемоданчиком.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 05:01
Тут всё просто, Зареме захотелось славы, она всю жизнь шла к этому. Все её слова о любви к Спартаку и футболу это ширма, Спартак ей нужен только для того, что бы быть на виду.
Вот только раньше плелись тайные интриги, а тут Зарема зашла с козырей и на всю страну.
mihaluch
mihaluch
25 мая в 04:52
К столетию клуба с этим тренером вряд ли что получится придётся ждать столетия Симоняна.
ermak6848
ermak6848 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 03:19
Андрей - был в этой шкуре поэтому и Прав...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 03:17
Непонятно одно , кому и зачем понадобилось выносить сор из избы??? Даже если и предположить, что Зарема права, зачем она жалуется СМИ, раскрывает все подробности конфликта, ведь - это внутреннее дело команды. Ну не согласна, ну ушла из совета директоров, всему миру то зачем плакаться??? Кто прав и неправ рассудит время. Ведь у любого назначения есть сторонники, есть сомневающиеся, есть противники - это нормально. Человек еще не приступил к работе , а его огород уже завален камнями. Дайте мужичку спокойно поработать, раз уж назначили. К Новому году многое прояснится.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 03:03
А ведь Андрей то во многом прав.
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