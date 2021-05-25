Червиченко: «Витория приходит в „Спартак“ загнанным в узкие рамки»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Руя Витории новым главным тренером «красно-белых».

Не было ли мыслей, что на самом деле назначат другого тренера? Нет, думаю, что такой большой мужской коллектив в совете директоров в принятии решения о тренере вряд ли уступил бы женщине (Смеётся). На мой взгляд, то, что тренером станет именно Витория, было абсолютно понятно. Но это дебют нашего романа. Это только предисловие. Надо сказать, что в клуб он приходит загнанным в узкие рамки. Спартаковские болельщики вообще всегда были очень тревожными и требовательными, а теперь они ещё и взбудоражены грядущим 100-летием клуба и разговорами о нём. В принципе им уже где-то даже заложили в голову, что новый сезон они уже выиграли. Он ещё не начался, но в принципе для всех любой результат, кроме золота, считается провальным.

В этой связи Витории нельзя после четвёртого-пятого тура не идти в лидерах: максимум отставать от лидера можно не больше, чем на одно очко. А если хотя бы на три очка, это будет что-то. Ведь помимо болельщиков появится ещё и внутренний аудитор, который будет напоминать об этом: «а я же вам говорила».

Ситуация неспокойствия, думаю, будет с первых минут, а так как Витория имеет слабое представление о российском чемпионате, времени на ознакомление с ним будет немного, а основные игроки «Спартака» будут задействованы в сборных, то полноценно увидеть команду до старта сезона он вряд ли сможет. Места легионеров все заняты, но то, что предполагается, наверное, всё равно произойдёт: имею в виду поток португалоговорящих игроков в «Спартак». Но, конечно, постепенно, с определённой задержкой, по мере избавления от остальных...