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Тарханов: «Может, Витория вернёт „Спартаку“ стиль Романцева и Бескова»

25 мая 2021, 06:59

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал назначение Руя Витории новым наставником «красно-белых».

Сможет ли Витория сделать «Спартак» чемпионом? Чтобы стать чемпионом, надо «Зенит» опережать в первую очередь, потом «Локомотив» обыгрывать. Там и «Рубин», кстати, подкрадывается к «Спартаку». Как Витория будет работать, сложно сказать. Чётко работу этого тренера я не знаю. Знаю, что в Саудовской Аравии работал, с «Бенфикой» работал. Ну, если он с «Бенфикой» работал — значит, у него есть квалификация. Надо сказать, что португальский футбол довольно техничный, комбинационный футбол.

Как знать, может быть он приведёт «Спартак» к той комбинационной игре, которая была при Бескове, при Романцеве. После ухода Романцева этот стиль у команды пропал. Я смотрел португальскую «Бенфику» — она интересно играет. Поэтому, может быть, он вернёт «Спартаку» тот стиль, который был.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:39
Бенфика играла интересно ...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
25 мая в 13:04
Было бы неплохо. вот Оренбургу не дают пройти в высшую лигу. Можно купить трансферы. Игроки Оренбурга не хуже условного Кутепова, или Максименко, или Глушенкова. Джикии. Оренбург не одна команда. Таких команд сколько. покупайте молодых, если не умеете в своих школах обучать. Все за деньги делают.
bashnat013
bashnat013
25 мая в 11:35
Стиль Романцева????не смешите это когда покупают судейский корпус
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 10:06
Походу в грядущем сезоне в спартаке будех очень смешной цирк.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 10:05
Тарханов поджигает страсти.
25процентный клоун
25процентный клоун
25 мая в 09:58
На ЛЧ вообще не надеюсь, все таки сразу трудно заставить команду играть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 мая в 09:48
    STVA 1
    STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
    25 мая в 09:43
    Да я понял! Просто умиляют все эти высказывания! Барса тоже все тики тачит!Но без гениев Хави и Иньесты у них получается владение ради владения
    cska1948
    cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
    25 мая в 09:40
    Это ирония.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Foxes (раскрыть)
    25 мая в 09:37
    Ждут однако))
    STVA 1
    STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
    25 мая в 09:36
    Под этот стиль нужны соответствующие исполнители!Но их нет от слова совсем и не только в Спартаке но и в РПЛ!Да и устарел этот стиль!
    cska1948
    cska1948
    25 мая в 09:23
    "...Как знать, может быть он приведёт «Спартак» к той комбинационной игре, которая была при Бескове, при Романцеве..."
    -----------------
    Ну хоть кто-то вспомнил про спартаковский стиль! Осталось про "дух" вспомнить!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Знатог (раскрыть)
    25 мая в 08:55
    Или Холанду
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 мая в 08:54
    Джек, хорошо что вспомнил Кононова, тренера при котором Спартак играл а не мучался и у которого играл Бакаев и попал в сборную.
    Очень надею6, что Витория сделает что-то подобное, похожее на команду Кононова, при которм питерцам лишь изредка давали мяч, доводя владение мячом соперника до унизительно низкого
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    25 мая в 08:44
    Вроде был уже...Кононов...вернутель-стилеприверженец....
    Уволили...

    И что бы стать чемпионом...не обязательно феерить с Зенитом и Локо....
    Надо просто набрать больше всех очков
    Знатог
    Знатог
    25 мая в 08:28
    Может, Витория вернёт „Спартаку“ Роналду.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    25 мая в 08:04
    Успех команды в турнире определяет уже не стиль, а многое другое
    VAN ARM
    VAN ARM
    25 мая в 08:01
    всё живете прошлым))) очнитесь всё уже подругому)))
    swed27
    swed27
    25 мая в 07:51
    Стиль Романцева неповторим
    ДАША Д
    ДАША Д
    25 мая в 07:27
    Главное не стиль, а результаты.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 мая в 07:19
    Как же все задолбали трепать языком про этот стиль. Он давал результат ...дцать лет назад, сейчас другая игра. И потом, если уж ностальгия разбирает, пригласите самого Романцева.
    Пусть не главным, но помощником и консультантом по стеночкам/забеганиям...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    25 мая в 07:15
    А вдруг угадали?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    25 мая в 07:10
    Так был уже в "Спартаке" адепт стеночек и забеганий и даже не один. Все неважно кончили.
    Василий 50
    Василий 50
    25 мая в 07:08
    Об этом и Зарема говорила
    dеigandre
    dеigandre
    25 мая в 07:05
    Опять про этот стиль ))))
    Foxes
    Foxes
    25 мая в 07:03
    Ага, ждите!
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