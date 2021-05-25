Тарханов: «Может, Витория вернёт „Спартаку“ стиль Романцева и Бескова»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал назначение Руя Витории новым наставником «красно-белых».

Сможет ли Витория сделать «Спартак» чемпионом? Чтобы стать чемпионом, надо «Зенит» опережать в первую очередь, потом «Локомотив» обыгрывать. Там и «Рубин», кстати, подкрадывается к «Спартаку». Как Витория будет работать, сложно сказать. Чётко работу этого тренера я не знаю. Знаю, что в Саудовской Аравии работал, с «Бенфикой» работал. Ну, если он с «Бенфикой» работал — значит, у него есть квалификация. Надо сказать, что португальский футбол довольно техничный, комбинационный футбол.

Как знать, может быть он приведёт «Спартак» к той комбинационной игре, которая была при Бескове, при Романцеве. После ухода Романцева этот стиль у команды пропал. Я смотрел португальскую «Бенфику» — она интересно играет. Поэтому, может быть, он вернёт «Спартаку» тот стиль, который был.