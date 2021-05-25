Вейналдум перейдёт в «Барселону». Трансфер одобрили Месси и Куман

«Барселона» близка к подписанию полузащитника Джорджиньо Вейналдума, который этим летом покидает «Ливерпуль» в связи с истечением контракта.
По информации журналиста Маттео Моретто, переход 30-летнего голландца уже одобрили главный тренер «Барсы» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.
Отмечается, что контракт будет подписан на 3 года.
Ранее Вейналдум попрощался с «Ливерпулем».
как вам такое заголовок ???
как вам такое заголовок ???
Можно написать, что Месси уволил Бартомеу - и поди попробуй опровергни, ведь увольнение действительно состоялось. То же самое и с трансфером Вейналдума. Трансфер произойдет, ведь слухи и так ходят очень давно, и все будут правда думать, что без одобрения Месси этот трансфер не состоялся бы.
Можно написать, что Месси уволил Бартомеу - и поди попробуй опровергни, ведь увольнение действительно состоялось. То же самое и с трансфером Вейналдума. Трансфер произойдет, ведь слухи и так ходят очень давно, и все будут правда думать, что без одобрения Месси этот трансфер не состоялся бы.