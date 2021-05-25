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Вейналдум перейдёт в «Барселону». Трансфер одобрили Месси и Куман

25 мая 2021, 14:10

«Барселона» близка к подписанию полузащитника Джорджиньо Вейналдума, который этим летом покидает «Ливерпуль» в связи с истечением контракта.

По информации журналиста Маттео Моретто, переход 30-летнего голландца уже одобрили главный тренер «Барсы» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.

Отмечается, что контракт будет подписан на 3 года.

Ранее Вейналдум попрощался с «Ливерпулем».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
26 мая в 09:14
необходимо соблюсти формальности, дабы не тыкали на голландца свадебным генералом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
26 мая в 09:12
а Кумана ещё не уволили? А Месси ещё не перешёл в МС? А Каталония не отделилась?
Знатог
Знатог
26 мая в 07:20
ну это лучше чем если любовница владельца Барселоны будет одобрять.
abramjan
abramjan
25 мая в 22:34
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    25 мая в 18:52
    Пи...ец, Месси одобрил... Если бы такое услышали во времена Роя Кина, Штефана Эффенберга....
    Hamman
    Hamman
    25 мая в 18:17
    Маразм. На фига у Кумана спрашивать?
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    25 мая в 17:15
    месси уволит кумана если он не одобрит трансфер Вейналдума
    как вам такое заголовок ???
    Мessi 10
    Мessi 10
    25 мая в 16:38, ред.
    Заголовок конечно...)
    Можно написать, что Месси уволил Бартомеу - и поди попробуй опровергни, ведь увольнение действительно состоялось. То же самое и с трансфером Вейналдума. Трансфер произойдет, ведь слухи и так ходят очень давно, и все будут правда думать, что без одобрения Месси этот трансфер не состоялся бы.
    swed27
    swed27
    25 мая в 16:32
    Месси уже ведет трансферную политику Барселоны
    Dauletbek
    Dauletbek
    25 мая в 16:25
    Куман хочет своих, голландцев. А Месси тут причём?
    particular
    particular
    25 мая в 15:57, ред.
    Куман притараканил кумовство и протекционизм...
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    25 мая в 15:51
    Кадровый одобрямс-с-с
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    25 мая в 15:42
    Кумана то зачем вообще срашивали?
    Top_gun
    Top_gun
    25 мая в 15:35
    Ну если бесполезный фродо одобрил,тогдс ладно.
    Илья85
    Илья85 ответ Legend 6 (раскрыть)
    25 мая в 15:22
    М-да . А могут ведь ещё на сезон оставить. Но даже с теми игроками ,которыми хочет Куман ,картина не сильно измениться .
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 мая в 15:19
    Главное гномобразный карлик одобрил.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Илья85 (раскрыть)
    25 мая в 15:12
    Скорее всего через 2 месяца после начала сезона
    Нектофбане
    Нектофбане
    25 мая в 14:38
    гному пора на пенсию давно от него уже одни убытки давно !!!!!
    Ironigor
    Ironigor
    25 мая в 14:32, ред.
    Благословение получил Вейналдум !!! Аминь !!!
    Илья85
    Илья85
    25 мая в 14:24
    Если Куман уходит ,как говорят иксперты,то зачем его одобрение? Или барса перед началом сезона хочет поменять тренера ?)))
    Бубнин
    Бубнин
    25 мая в 14:16
    Месси сообщил Куману о том, что Вейналдум перейдёт в «Барселону».
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 мая в 14:13
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