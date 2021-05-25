Вейналдум перейдёт в «Барселону». Трансфер одобрили Месси и Куман

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25 мая 2021, 14:10

«Барселона» близка к подписанию полузащитника , который этим летом покидает «Ливерпуль» в связи с истечением контракта.

По информации журналиста Маттео Моретто, переход 30-летнего голландца уже одобрили главный тренер «Барсы» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.

Отмечается, что контракт будет подписан на 3 года.

Ранее Вейналдум попрощался с «Ливерпулем».