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«Краснодар» и «Зенит» претендуют на Норманна

26 мая 2021, 00:11

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может сменить клубную прописку этим летом. Об этом заявил агент футболиста Оливер Уорд.

Интерес к Матиасу со стороны «Зенита» и «Краснодара» действительно есть.

Ранее слухи связывали игрока с зарубежными клубами.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
26 мая в 08:23
То что Ростов будет вынужден продать Матиаса Норманна уже давно известно
Финансовая ситуация в клубе такова что клуб в каждом сезоне вынужден продавать своих лидеров и на их место брать или молодых недорогих игроков или свободных агентов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 07:44
Единственный игрок в РПЛ который за 2 года подорожал (согласно трансфермаркту) в 32,5 раза....(2019 - 400 т евро.....2021 - 13 млн евро)
Как такое возможно с игроком который лишь 50% игр провёл в основе - загадка...
Наверно страшной силы игрок.....коль стоит в 2 раза больше Шомуродова...но не имеет должных предложений из европы...)))
ДСА
ДСА
26 мая в 05:19
Игрок с агентом ищут выгоду.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 00:42, ред.
Зенит следит за Fair play Ростова !!!)))
1bear
1bear
26 мая в 00:17
только не в Зенит
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 00:16
Опять Ростов прореживают.
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