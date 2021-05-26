«Краснодар» и «Зенит» претендуют на Норманна

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может сменить клубную прописку этим летом. Об этом заявил агент футболиста Оливер Уорд.
Интерес к Матиасу со стороны «Зенита» и «Краснодара» действительно есть.
Ранее слухи связывали игрока с зарубежными клубами.
Финансовая ситуация в клубе такова что клуб в каждом сезоне вынужден продавать своих лидеров и на их место брать или молодых недорогих игроков или свободных агентов
Финансовая ситуация в клубе такова что клуб в каждом сезоне вынужден продавать своих лидеров и на их место брать или молодых недорогих игроков или свободных агентов
Как такое возможно с игроком который лишь 50% игр провёл в основе - загадка...
Наверно страшной силы игрок.....коль стоит в 2 раза больше Шомуродова...но не имеет должных предложений из европы...)))
Как такое возможно с игроком который лишь 50% игр провёл в основе - загадка...
Наверно страшной силы игрок.....коль стоит в 2 раза больше Шомуродова...но не имеет должных предложений из европы...)))