Модрич: «Нет ничего лучше, чем играть за „Реал“»

Полузащитник «Реала» прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.

Нет ничего лучше, чем играть за «Реал», и ничего лучше, чем играть на «Бернабеу». Все хотят выступать за «Реал», и мне посчастливилось сделать это. Это будет мой десятый год здесь. Нет ничего лучше, чем представлять этот великий клуб. Девять прекрасных лет. Надеюсь, десятый сезон тоже будет особенным.

Я не мог ожидать, что пробуду здесь так долго. Требования в этом клубе очень высоки. Ты должен постоянно быть на самом лучшем уровне, чтобы заслуживать право остаться здесь. Я очень счастлив и горд остаться в этом клубе ещё на один год.