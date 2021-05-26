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Модрич: «Нет ничего лучше, чем играть за „Реал“»

26 мая 2021, 06:36

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.

Нет ничего лучше, чем играть за «Реал», и ничего лучше, чем играть на «Бернабеу». Все хотят выступать за «Реал», и мне посчастливилось сделать это. Это будет мой десятый год здесь. Нет ничего лучше, чем представлять этот великий клуб. Девять прекрасных лет. Надеюсь, десятый сезон тоже будет особенным.

Я не мог ожидать, что пробуду здесь так долго. Требования в этом клубе очень высоки. Ты должен постоянно быть на самом лучшем уровне, чтобы заслуживать право остаться здесь. Я очень счастлив и горд остаться в этом клубе ещё на один год.

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Все комментарии
swed27
swed27
26 мая в 07:40
Играй Лука пока играется
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 07:23
Модрич доволен продлением контракта.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 мая в 07:08
Хорошая карьера футболиста у Модрича.
hаrut
hаrut
26 мая в 06:56
Лука нашел себя и свой клуб
нечитайло
нечитайло
26 мая в 06:45
Кто бы спорил
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая в 06:41
Самый прославленный клуб
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 06:39
Скоро лафа кончится...
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