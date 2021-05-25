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Сульшер — о финале Лиги Европы: «Для нас это очень большие матчи»

25 мая 2021, 22:22
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий накануне финального матча Лиги Европы против «Вильярреала».

У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли «Барселоне». Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, я надеюсь, что это начало чего-то большего.

Когда игроки приходят в «Манчестер Юнайтед», то делают это, чтобы побеждать. Вы сможете оценить сезон после завтрашней игры. Мы вернемся домой счастливыми, только если победим завтра.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
26 мая в 12:13
А для других - так, мелочь..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 05:08
Вот сегодня и посмотрим на все эти счастья, победы и ожидания большего.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 00:07
Просто можно посмотреть на этот говорящий о многом постер и понять что предстоит огненное противостояние двух разных по стилю и темпераменту команд !!! Финал Лиги Европы будет крут !!! И пусть победит сильнейший !!! Удачи !!! Всем Добра и хорошего просмотра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 мая в 23:46
Плюсы МЮ - превосходящий по мощи состав, плюсы "желтой субмарины" - тренер специалист по Лиге Европы. Боюсь, что большой лимит удачи у испанцев был израсходован в ответном матче с "Арсеналом", пару голов им тогда должны были ложить. Но какие-то козыри точно остались. Актуально - 70 на 30 в пользу МЮ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 мая в 23:37
Завтра МЮ победит!
stanichnik
stanichnik
25 мая в 23:29, ред.
В преддверии завтрашнего финала оба главных тренера дают сдержанные интервью по поводу предстоящего поединка. И Вильярреал уже проходил в этом розыгрыше английский клуб и Манчестер Юнайтед уже имеет два "скальпа" представителей Ла Лиги. Какое настроение будет у представителей этих команд после игры и какие речи будут произносить на пресс конференции узнаем уже завтра. Ясно одно, оба клуба добились права в следующую осень стартовать в Еврокубках, а вот доведётся ли им вновь выяснять отношения, знает только футбольный Бог, но это уже, как говорится, совсем другая история.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 23:22
Думаю , что в финале нас ожидает интересное противостояние. Ведь Вильярреал тоже не погулять выйдет. А если учесть, что Эмери в ЛЕ дока, то уверен, что у МЮ легкой прогулки не получится. А уж кто поднимет трофей над головой завтра и узнаем.
Болеем за футбол и каждый за своих.
Всем здоровья.
1bear
1bear
25 мая в 22:50
у МЮ хорошие шансы на победу
25процентный клоун
25процентный клоун
25 мая в 22:50
Сульшер сказал если....
Hoyar
Hoyar
25 мая в 22:33
Сульшер - гений.)
Ironigor
Ironigor
25 мая в 22:32
Завтра расставит всё по местам !!!
beefs
beefs
25 мая в 22:26
чтобы стать счастливым нужно выиграть последний матч...
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