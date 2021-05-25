Сульшер — о финале Лиги Европы: «Для нас это очень большие матчи»

Главный тренер МЮ дал комментарий накануне финального матча Лиги Европы против «Вильярреала».

У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли «Барселоне». Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, я надеюсь, что это начало чего-то большего.

Когда игроки приходят в «Манчестер Юнайтед», то делают это, чтобы побеждать. Вы сможете оценить сезон после завтрашней игры. Мы вернемся домой счастливыми, только если победим завтра.