Л. Суарес — об уходе из «Барселоны»: «Мои дети и жена знают, как я страдал»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал об эмоциях после победы в чемпионате Испании.
Победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Мои дети и жена знают, как я страдал. После победы я общался с супругой по видеозвонку, она плакала вместе со мной. Деньги не приносят счастья. Она знает, через какие тяжелые моменты я прошел.
Ах, да! Забыл еще про кудрявого, который выходит на первый самый важный матч в своей карьере, получает травму ПЛЕЧА(!!!), и уходит в слезах, что не сможет продолжить матч. Дорогой, Салах! Зидан играл в финале ЧМ со сломанной ключицей, Траутманн играл финал кубка Англии со сломанной шеей в воротах. А ты заныл и ушел с поля, вместо того, чтобы сделать укол и продолжить играть.
Деньги то на счет капают, как слезки на газон))
Ах, да! Забыл еще про кудрявого, который выходит на первый самый важный матч в своей карьере, получает травму ПЛЕЧА(!!!), и уходит в слезах, что не сможет продолжить матч. Дорогой, Салах! Зидан играл в финале ЧМ со сломанной ключицей, Траутманн играл финал кубка Англии со сломанной шеей в воротах. А ты заныл и ушел с поля, вместо того, чтобы сделать укол и продолжить играть.
Деньги то на счет капают, как слезки на газон))