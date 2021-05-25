Л. Суарес — об уходе из «Барселоны»: «Мои дети и жена знают, как я страдал»

Форвард «Атлетико» рассказал об эмоциях после победы в чемпионате Испании.

Победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Мои дети и жена знают, как я страдал. После победы я общался с супругой по видеозвонку, она плакала вместе со мной. Деньги не приносят счастья. Она знает, через какие тяжелые моменты я прошел.