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Л. Суарес — об уходе из «Барселоны»: «Мои дети и жена знают, как я страдал»

25 мая 2021, 18:13

Форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал об эмоциях после победы в чемпионате Испании.

Победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Мои дети и жена знают, как я страдал. После победы я общался с супругой по видеозвонку, она плакала вместе со мной. Деньги не приносят счастья. Она знает, через какие тяжелые моменты я прошел.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
25 мая в 21:18
Все ноет и ноет.
Укусил бы кого-то уже, глядишь стало бы легче
Брулин
Брулин
25 мая в 21:13
Да безусловно для Суареса это было почти делом чести, и он умыл их) на его месте любой был бы рад
DXTK
DXTK
25 мая в 21:00
надо этому товарищу тоже свиное рыло кидать под ноги))))) задолбал ныть. ))))
Остапчук 67
Остапчук 67
25 мая в 19:55
При чем тут дети?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 мая в 19:32
Зато сейчас на коне!
Igo0rek
Igo0rek
25 мая в 18:44, ред.
Поди еще весь год по психологам ходил. До чего же сентиментальные стали футболисты... Один рыдает, когда ему по ножке ударили, второй заливается слезами после вручения Золотого мяча, третий пустил фонтан из слез, что с ним так не справедливо обошлись...

Ах, да! Забыл еще про кудрявого, который выходит на первый самый важный матч в своей карьере, получает травму ПЛЕЧА(!!!), и уходит в слезах, что не сможет продолжить матч. Дорогой, Салах! Зидан играл в финале ЧМ со сломанной ключицей, Траутманн играл финал кубка Англии со сломанной шеей в воротах. А ты заныл и ушел с поля, вместо того, чтобы сделать укол и продолжить играть.

Деньги то на счет капают, как слезки на газон))
Дима Логинов
Дима Логинов
25 мая в 18:37
Готов пострадать заместо Суареса и плакать вместе с его женой каждый день за треть зарплаты уругвайца, ведь ему деньги всё равно не приносят счастья.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 мая в 18:23
Продолжается плач Ярославны...
Igo0rek
Igo0rek
25 мая в 18:19
Щас расплачусь, дайте платочек...
VeniaminS
VeniaminS
25 мая в 18:17
Зато опять чемпион!!!
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