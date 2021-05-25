Симеоне: «Рассмеялся, когда у меня спросили, нужен ли мне Суарес»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне вспомнил, как клуб купил форварда Луиса Суареса у «Барселоны».
Мне позвонили из «Атлетико» и спросили: «Тебе нужен Суарес?» Я рассмелся! Сказал: «Вы серьёзно? Срочно давайте его номер, я сам ему позвоню!»
Летом 2020 года уругвайский форвард покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Рональда Кумана.
В этом сезоне чемпионата Испании Суарес забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.
18:43: "Летом 2020 года уругвайский форвард покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Рональда Кумана"
Соккер, соккер....
18:43: "Летом 2020 года уругвайский форвард покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Рональда Кумана"
Соккер, соккер....