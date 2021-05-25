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Симеоне: «Рассмеялся, когда у меня спросили, нужен ли мне Суарес»

25 мая 2021, 18:43

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне вспомнил, как клуб купил форварда Луиса Суареса у «Барселоны».

Мне позвонили из «Атлетико» и спросили: «Тебе нужен Суарес?» Я рассмелся! Сказал: «Вы серьёзно? Срочно давайте его номер, я сам ему позвоню!»

Летом 2020 года уругвайский форвард покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Рональда Кумана.

В этом сезоне чемпионата Испании Суарес забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
амурец
амурец
26 мая в 15:55
конечно рассмеёшься с такого вопроса, Суарес усилил бы любую команду
Мessi 10
Мessi 10
26 мая в 14:31
Да, многие были готовы оторвать Суареса с руками и ногами, тем более за такой бесценок, и одновременно тихонько смеялись над бестолковой трансферной политикой Барселоны
Сергей Суханов
Сергей Суханов
26 мая в 09:20
Играли бы в норм футбол были бы первыми, а так тебе любой и за реал и за атлетико тоже самое скажет. Атлетико с заслуженным чемпионством.Hala madrid
ESPANOL
ESPANOL
26 мая в 07:58
    ESPANOL
    ESPANOL
    26 мая в 07:40
    Куман знает, кого выгонять! Суарес, конечно, много косячил и губил массу голевых моментов, но если выбирать между ним и Гризманом, тут даже и думать не стоило! Любой, мало мальски грамотный тренер понимал, что Суарес сыгран с Месси и между ними на поле полное взаимопонимание, а Гризман случайный человек в команде. Куман сделал все с точностью наоборот, оставил Гризмана и выгнал Суареса. Гениально! Из этого интервью сразу становится ясно, кто из тренеров Атлетико и Барселоны действительно классный и грамотный, а кто просто погулять пришел...
    iBragim2102
    iBragim2102
    26 мая в 01:10
    также смеялись в Интере и Севильи когда им продавали Ракитича и Видаля
    cdqpqnqa2pxv
    cdqpqnqa2pxv
    25 мая в 22:54
    Суареса не продали бы,забил бы наверно минимум 16 мячей и этого хватило бы стать чемпионом.Куман и Бартомеу поступили подло с Суаресом,замем Борт опозорился,посидел на нарах а Куман будет досрочно уволен а Суарес чемпион.Все справедливл.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 мая в 22:35
    Гризман сейчас баже Семаку и Слуцкому не нужен
    Loko best
    Loko best ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    25 мая в 22:19
    Уделал Реал????Вы посмотрите на статистику личных встреч между АМ и Реалом в этом сезоне,уделал он .....
    Ironigor
    Ironigor
    25 мая в 21:22
    Клубу Атлетико, Срочно требуется квалифицированная охрана !!! С опытом !!!
    particular
    particular
    25 мая в 20:50
    Человек, который получает 3,6 млн евро в месяц до вычета налогов, может позволить себе улыбку и личный звонок...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    25 мая в 20:50
    Сначала позвонили из Барсы : "Тебе нужен Гризманн?"...)))
    Top_gun
    Top_gun
    25 мая в 20:06
    А потом Суарес смотрел,как каталонский середняк тонет)))
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ Zenit_84 (раскрыть)
    25 мая в 19:53
    Он уделал Реал. Барса сама себя уделала. Если бы побеждали Гранаду, Леванте и Сельту были бы первыми.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ ceret (раскрыть)
    25 мая в 19:51
    Только это был не Куман. Суарес сам сказал.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 мая в 19:48
    Диего рассмеялся а карлик расстроился.
    ceret
    ceret
    25 мая в 19:40, ред.
    Благодаря Суаресу Атлетико выиграл чемпионство. Куман выгнал одного из лучших игроков Барсы . Этого ему не должны простить
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 мая в 19:37
    Тот случай когда всё худшее идёт к лучшему. Суарес чемпион, а Кумана почти что нет в команде. Кто в итоге проиграл - долго думать не надо...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 мая в 19:28
    Не прогадал Диего - определенно. Результат Атлетико на лицо, а вот Барселона осталась с кислой физиономией.
    Шуnя771
    Шуnя771
    25 мая в 19:26
    Не нервируйте Суареса, иначе может сорваться и всех покусать или некоторых))
    Zenit_84
    Zenit_84
    25 мая в 19:10
    вот так Суарес уделал Барсу
    Caniggia
    Caniggia
    25 мая в 18:58
    Зато рыжий клоун вышвырнул его из команды и круто 79.лся в итоге!
    Little Caprice
    Little Caprice
    25 мая в 18:47
    11:54: Суарес: «Решение о моём уходе из „Барсы“ не было инициативой Кумана»
    18:43: "Летом 2020 года уругвайский форвард покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Рональда Кумана"

    Соккер, соккер....
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    25 мая в 18:46
    Там Суаресу жена звонит - поплакать срочно нужно - а ты линию занимаешь.
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