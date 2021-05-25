Симеоне: «Рассмеялся, когда у меня спросили, нужен ли мне Суарес»

Наставник «Атлетико» вспомнил, как клуб купил форварда у «Барселоны».

Мне позвонили из «Атлетико» и спросили: «Тебе нужен Суарес?» Я рассмелся! Сказал: «Вы серьёзно? Срочно давайте его номер, я сам ему позвоню!»