Эмери: «Мы тщательно изучили МЮ»

Главный тренер «Вильярреала» порассуждал о предстоящем финале Лиги Европы с МЮ .

Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. МЮ в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Нужно будет воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.