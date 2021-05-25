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Эмери: «Мы тщательно изучили МЮ»

25 мая 2021, 22:06
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери порассуждал о предстоящем финале Лиги Европы с МЮ.

Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. МЮ в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Нужно будет воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
25 мая в 23:57
Супер матч, Супер финала Лиги Европы !!!
Опыт тренера игр в европейских лигах Унаи Эмери против супер команды Манчестер Юнайтед Сульшера !!! Я думаю не один болельщик футбола ⚽ не сможет сто процентов предугадать исход противостояния этих команд. И это интригует ещё больше. Два разных стиля , двух разных по темпераменту тренеров сойдутся в очной встречи за кубок Лиги Европы !!! Нас ждёт очень интересный поединок, и мне почему-то кажется что основное время матча закончится результативной ничьей и тем самым развязка продлиться до серии пенальти, где я думаю победит Вельяреал !!! Будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 мая в 22:36
МЮ должен победить!
Ironigor
Ironigor
25 мая в 22:29
Вот завтра надо будет и доказать это Победой !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
25 мая в 22:16
Удачи Унаи
Zenit_84
Zenit_84
25 мая в 22:08
Завтра и посмотрим ху из ху
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