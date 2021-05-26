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Хьюз: «МЮ прогрессирует. Все довольны нынешним положением клуба»

26 мая 2021, 10:32

Легенда «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз порассуждал об игре манкунианцев накануне финала Лиги Европы против «Вильярреала».

Я думаю, что МЮ прогрессирует. У них есть движение вверх по таблице по сравнению с тем, где они были в предыдущие годы.

Важно, чтобы они продолжали в том же духе в следующем году. Мы бы хотели, чтобы они были ближе к «Манчестер Сити».

Сульшер может завоевывать трофеи. Я думаю, что это важно для него лично.

Я думаю, что все за кулисами довольны тем, где находится клуб в данный момент.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
26 мая в 10:47
А Сульшер ноет, что состав надо усиливать.
RUPRICHT
RUPRICHT
26 мая в 10:42
Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 10:41
То что МЮ в последнее время прибавил - это факт. Но усиление команде просто необходимы. Ведь бороться за чемпионство пока не удается, МС вне конкуренции. Ну а в следующем сезоне наверняка и Ливерпуль воспрянет, да и Челси прибавляет, может и еще кто то подтянется. Конкуренция в АПЛ очень солидная, на "ура" чемпионат не проскочишь. Хочется надеяться , что МЮ продолжит прогрессировать и в ближайшее время включится в борьбу за чемпионство.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 10:33
Сегодня мы точно всё узнаем !!!
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