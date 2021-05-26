Хьюз: «МЮ прогрессирует. Все довольны нынешним положением клуба»

Легенда «Манчестер Юнайтед» порассуждал об игре манкунианцев накануне финала Лиги Европы против «Вильярреала».

Я думаю, что МЮ прогрессирует. У них есть движение вверх по таблице по сравнению с тем, где они были в предыдущие годы.

Важно, чтобы они продолжали в том же духе в следующем году. Мы бы хотели, чтобы они были ближе к «Манчестер Сити».

Сульшер может завоевывать трофеи. Я думаю, что это важно для него лично.

Я думаю, что все за кулисами довольны тем, где находится клуб в данный момент.