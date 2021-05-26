Кроос: «Не сомневаюсь, Зидан сказал бы мне, если бы решил уйти из „Реала“»

Полузащитник «Реала» высказался о будущем главного тренера команды .

Не знаю, какие у него планы. Помимо Испании писали и в Германии, что он уже объявил игрокам об уходе. Это абсолютная ложь.

У нас прекрасные отношения с Зиданом, и он, не сомневаюсь, сказал бы мне об этом. Но я не могу ничего подтвердить. Не знаю, чем все закончится. Могу лишь сказать, что работать с ним всегда весело.