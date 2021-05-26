Кроос: «Не сомневаюсь, Зидан сказал бы мне, если бы решил уйти из „Реала“»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о будущем главного тренера команды Зинедина Зидана.
Не знаю, какие у него планы. Помимо Испании писали и в Германии, что он уже объявил игрокам об уходе. Это абсолютная ложь.
У нас прекрасные отношения с Зиданом, и он, не сомневаюсь, сказал бы мне об этом. Но я не могу ничего подтвердить. Не знаю, чем все закончится. Могу лишь сказать, что работать с ним всегда весело.
Ранее на эту тему высказался форвард «Реала» Карим Бензема.
Какой Бред они несут? Сколько раз уже было таких случаев, одни так говорили и над ними потом смеялись. Кто такой Кроос для Зидана? Будет видно, где окажется Зидан, вот смешно будет, когда окажется, что Кроос никто для Зидана, ведь он (Кроос) думает, что он должен отчитываться перед ним, клоун.
Какой Бред они несут? Сколько раз уже было таких случаев, одни так говорили и над ними потом смеялись. Кто такой Кроос для Зидана? Будет видно, где окажется Зидан, вот смешно будет, когда окажется, что Кроос никто для Зидана, ведь он (Кроос) думает, что он должен отчитываться перед ним, клоун.
Это уже протухшая утятина !!!
Это уже протухшая утятина !!!