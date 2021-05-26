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Кроос: «Не сомневаюсь, Зидан сказал бы мне, если бы решил уйти из „Реала“»

26 мая 2021, 16:50

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о будущем главного тренера команды Зинедина Зидана.

Не знаю, какие у него планы. Помимо Испании писали и в Германии, что он уже объявил игрокам об уходе. Это абсолютная ложь.

У нас прекрасные отношения с Зиданом, и он, не сомневаюсь, сказал бы мне об этом. Но я не могу ничего подтвердить. Не знаю, чем все закончится. Могу лишь сказать, что работать с ним всегда весело.

Ранее на эту тему высказался форвард «Реала» Карим Бензема.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
26 мая в 18:11
Если уйдёт Зидан, то Кроос сразу побежит к психологу и впадёт в депрессию.
Какой Бред они несут? Сколько раз уже было таких случаев, одни так говорили и над ними потом смеялись. Кто такой Кроос для Зидана? Будет видно, где окажется Зидан, вот смешно будет, когда окажется, что Кроос никто для Зидана, ведь он (Кроос) думает, что он должен отчитываться перед ним, клоун.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая в 18:06
Не вижу повода ему уходить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 17:12
Ахах! Красавчик Тони.
beefs
beefs
26 мая в 17:07
очень интересное мнение...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 17:03
Может просто он тебя раньше времени расстраивать не хочет???
Ironigor
Ironigor
26 мая в 16:57
Да никто никуда не уходит !!!
Это уже протухшая утятина !!!
STVA 1
STVA 1
26 мая в 16:55
Тони сморозил хз чего то
УЕСКА
УЕСКА
26 мая в 16:53
А ты кто такой чтобы он перед тобой отчитывался? Ты что его работодатель? Придет время тогда объявит всей команде.
1bear
1bear
26 мая в 16:52
давайте ка оба - в сад...
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