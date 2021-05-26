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Президент «Атлетико»: «В обмене Фелиша на Гризманна нет логики»

26 мая 2021, 16:33

Президент «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о возможном обмене форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, ранее выступавшего за «атлети», на хавбека мадридцев Жоау Фелиша.

Я думаю, что вы, журналисты, слишком много говорите. Есть некоторые вещи, которые, как говорится, не имеют ни смысла, ни логики.

Жоау — одна из самых впечатляющих фигур на международной футбольной арене. Мы очень ему доверяем, возлагаем большие надежды и продолжаем верить в него.

Ранее Сересо заявлял, что хотел бы вернуть Гризманна в «Атлетико».

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
26 мая в 16:45
Да уж, по необдуманным бестолковым трансферам пока 1:0 в пользу Барселоны
УЕСКА
УЕСКА
26 мая в 16:43
Конечно нет смысла. Фелиш молодой и перспективный игрок а Гризманну уже 30. Лучшие его годы позади.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 16:42
Журналисты - те еще фантазеры.
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