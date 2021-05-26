Президент «Атлетико»: «В обмене Фелиша на Гризманна нет логики»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о возможном обмене форварда «Барселоны» , ранее выступавшего за «атлети», на хавбека мадридцев .

Я думаю, что вы, журналисты, слишком много говорите. Есть некоторые вещи, которые, как говорится, не имеют ни смысла, ни логики.

Жоау — одна из самых впечатляющих фигур на международной футбольной арене. Мы очень ему доверяем, возлагаем большие надежды и продолжаем верить в него.