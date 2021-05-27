Бердыев будет работать в «Кайрате»

Бывший тренер «Рубина» стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Об этом заявила пресс-служба казахстанского клуба.

Специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

Уже сегодня прошла первая встреча с тренерским составом Академии, в ходе которого был проведен анализ тренировочного процесса команд Академии U14 и U15.

Курбан Бекиевич, рады видеть вас вновь в составе «желто-черной» семьи!