ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияКазахстан. Премьер-лига 2021

Бердыев будет работать в «Кайрате»

вчера, 12:53

Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Об этом заявила пресс-служба казахстанского клуба.

Специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

Уже сегодня прошла первая встреча с тренерским составом Академии, в ходе которого был проведен анализ тренировочного процесса команд Академии U14 и U15.

Курбан Бекиевич, рады видеть вас вновь в составе «желто-черной» семьи!

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морозз
морозз
вчера в 23:58
Жаден до денег, это уже все в России знают и не хотят с ним связываться! Кайрат тоже это скоро поймёт!
pomor45
pomor45
вчера в 19:17
Может поначалу и приедет несколько раз, а потом перейдёт на онлайн- консультации.
pomor45
pomor45
вчера в 19:15, ред.
К советам Бердыева надо относится с большой осторожностью и критично, иначе не заметишь, как превратишься в двухэтажный автобус для перевозки коррупционеров.
gen.v3trov
gen.v3trov
вчера в 15:12
Жаль, что тренер уровня Лобановского, Фергюсона, тренер, которому выражали уважение: Симеоне, Гвардиола, Маур, тренер, которого приглашали на форум элитных тренеров, оказался не удел в РПЛ. Думаю зависть черная сыграла свою роль, а так же "междусобойчик". Кто эти люди они сами знают.
Если, это правда, то казахским болелам повезло, что тренер высочайшего уровня, со своей философией, будет работать в их чемпионате.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:07
Такое впечатление,что зарплату КББ будут платить из карманов большинства здесь присутствующих,так сильно сразу запереживали...)))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:29
Блатная работа для Бердыева не за что не надо отвечать и деньги получать немалые.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:00
Понижение для Бердыева.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:55
Это его уровень !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:39
Разорятся они на содержании Бердыева.
particular
particular
вчера в 13:23
Советник без полномочий как красивая ручка без чернил... Свадебный генерал... А мог бы ещё повоевать...
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
Да уж.... думал, что тренировать кого то будет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:19
В Россию приглашают левых тренеров, а Бердыев едет в Казахстан.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:14
Топ-тренер без работы
beefs
beefs
вчера в 13:12
долго он отдыхал, поиздержался, наверное...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:01
Вот и Курбан нарисовался.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:54
Кайрату прийдётся растаться с большими деньгами
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