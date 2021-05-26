Тренерский штаб Батуренко покинул «Ротор»

Пресс-служба «Ротора» сообщает, что тренерский штаб Юрия Батуренко покинул волгоградский клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений.
Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений. Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
Напомним, что по итогам сезона РПЛ-2020/2021 «Ротор» вылетел в ФНЛ.
Ранее гендиректор «Ротора» отреагировал на слухи о возможном назначении на пост наставника Дмитрия Хохлова.