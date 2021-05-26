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Тренерский штаб Батуренко покинул «Ротор»

26 мая 2021, 13:56

Пресс-служба «Ротора» сообщает, что тренерский штаб Юрия Батуренко покинул волгоградский клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений.

Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений. Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!

Напомним, что по итогам сезона РПЛ-2020/2021 «Ротор» вылетел в ФНЛ.

Ранее гендиректор «Ротора» отреагировал на слухи о возможном назначении на пост наставника Дмитрия Хохлова.

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bashnat013
bashnat013
26 мая в 17:29
Остановитесь ребята вы ещё двоих забыли с собой прихватить рекечинского и мамуку,чтоб их духу около Сталинграда не было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 14:09
Никому неохота идти ФНЛ...
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