«Интер» объявил об уходе Антонио Конте

Пресс-служба «Интера» объявила, что Антонио Конте покидает должность главного тренера клуба.
ФК «Интер» объявляет о достижении договоренности о расторжении контракта с тренером Антонио Конте по обоюдному согласию. Весь клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к выигрышу девятнадцатого Скудетто. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба.
Согласно слухам, причиной ухода Конте стали разногласия с руководством. «Интер» хотел продать игроков на 80 млн евро этим летом в связи с финансовыми проблемами, а Конте хотел сохранить ключевых футболистов.
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Популярнее, нежели Аллегри. Думаю Перес его не упустит, если Зидан уйдет
Ростов всю жизнь выживает в том числе и на теме "продай"...
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Ростов всю жизнь выживает в том числе и на теме "продай"...
Но коучами не разбрасываются.