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«Интер» объявил об уходе Антонио Конте

26 мая 2021, 20:34

Пресс-служба «Интера» объявила, что Антонио Конте покидает должность главного тренера клуба.

ФК «Интер» объявляет о достижении договоренности о расторжении контракта с тренером Антонио Конте по обоюдному согласию. Весь клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к выигрышу девятнадцатого Скудетто. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба.

Согласно слухам, причиной ухода Конте стали разногласия с руководством. «Интер» хотел продать игроков на 80 млн евро этим летом в связи с финансовыми проблемами, а Конте хотел сохранить ключевых футболистов.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
вчера в 09:44
Конте правда может уйти в Реал ,а если нет то в Барсу. Может случится и так что Конте в Реал а Аллегри в Барсу
Legend 6
Legend 6 ответ Timur132 (раскрыть)
вчера в 07:28
Почему бредовый? Скорее всего поедет в Мадрид к Пересу проситься, а еще и Барса без тренера)
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 06:14
    zt_74_ynwa
    zt_74_ynwa
    вчера в 06:09
    Следующий тренер реала..
    Популярнее, нежели Аллегри. Думаю Перес его не упустит, если Зидан уйдет
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 05:51, ред.
    Конте 5 кратный победитель Серии А и АПЛ в сумме. Ты о чём вообще?
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 02:20
    Берите Станковича
    steelhead
    steelhead
    вчера в 00:03
    Интер в следующем году на зарплату не наскребет без распродажи игроков. А клубов без тренеров в достатке. И даже парочка суперклубов. Красиво ушел, разумеется, с мозгами мужик.
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    вчера в 00:01, ред.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      26 мая в 23:40
      Все прощай трофеи и остальное, Антонио удачи. Снова видимо в Англию отправиться
      Timur132
      Timur132 ответ zooveterinar (раскрыть)
      26 мая в 23:08, ред.
      Я имел в виду в целом всю ситуацию, и обоюдно согласованный уход, и распродажу, у чемпиона, имеющего неплохие шансы дойти до финальных стадий будущей ЛЧ и соответственно на большой заработок в ней.
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      26 мая в 22:28
      Он что-то знает про Зидана
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Timur132 (раскрыть)
      26 мая в 22:25
      Почему бредовый,если продают ключевых игроков,не загорами уже и лч.играть кем? Состав худо-бедно притерся, то же руководство после продажи ключевых футболистов, за результат будут дубасить, того же конте, а так ,человек подумал и на мажорной ноте слетел,красиво и с плюсовым бонусом для себя!!!
      Нектофбане
      Нектофбане
      26 мая в 22:22
      бридовей был уход разве что раньери из лестера!!!!
      Джохар Нохчо
      Джохар Нохчо ответ Timur132 (раскрыть)
      26 мая в 22:19
      🤣🤣👍🏻
      Timur132
      Timur132
      26 мая в 22:17
      Самый бредовый уход тренера за весь мой 20-летний стаж футбольного болельщика..
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      26 мая в 22:10
      Инвестировали весь сезон в ВАР, судей и ФФИ)
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса
      26 мая в 22:01
      Конте конечно истеричка и бестолковый тактик, но не глупый человек и всё понимает. Джан сильно потратился на этот чемпионат, дальнейшее участие в серии А не принесёт успеха без поддержки юаней, вот и уходит не побеждённым)
      Bom Bom
      Bom Bom
      26 мая в 21:54, ред.
      Антоха как в футбольном симуляторе - выиграл чемп,вскоре команда надоедает и го карьеру за новый клуб. Кстати, усиление под него - вопрос спорный. Челси дал ему бабла на 2 сезон, но почти все покупки в молоко. Макс с Юве взял Скудетто и дошел до финала ЛЧ после невыхода из группы за авторством Конте.
      Шуnя771
      Шуnя771
      26 мая в 21:47
      И уходить...?

      Ростов всю жизнь выживает в том числе и на теме "продай"...

      Но коучами не разбрасываются.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
      26 мая в 21:47
      При чем тут гонор!У него продать хотят лидеров!Вот и весь гонор!
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан
      26 мая в 21:46
      Что за бред ?
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      26 мая в 21:44
      Значить руководство не хочет больше побеждать
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      26 мая в 21:33
        Брулин
        Брулин
        26 мая в 21:30
        Странные люди... Но если Конте не устроил, тогда Пирло берите ))) Почувствуй разницу, как говорится )))
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        26 мая в 21:22
        Слишком много у него гонора
        311
        311
        26 мая в 21:17
        Антоха без работы не останется!)
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        26 мая в 21:14
        Почемпионили разок и хватит?!?
        juvenale
        juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
        26 мая в 21:09
        контекс тоже самое и в Юве говорил))только после него Аллегри с двумя разными составами выиграл 5 скудо 4 кубка и в два финала лч вышел)
        ceret
        ceret
        26 мая в 21:08
        Тоттенхэм или Юве ?
        juvenale
        juvenale ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        26 мая в 21:07, ред.
        прям сразу и завоевал?слил скудо сарри,а в этом сезоне из-за Пирло и ковида взял его...ну и плюс два невыхода из группы в лч
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