«Венеция» впервые за 20 лет вышла в Серию А

«Венеция» по сумме двух встреч обыграла «Читтаделлу» (1:0 и 1:1) в матчах за выход в Серию А.

«Венеция» в седьмой раз в своей истории и впервые с сезона 2000/01 сумела выйти в высший итальянский дивизион. Последний раз, когда клуб играл в Серии А, им руководил .

7 — #Venezia have been promoted in #SerieA for the 7th time, the last time was back in 2000/2001 under Cesare Prandelli, exactly 20 years ago. Gondola.#VeneziaCittadella #SerieB pic.twitter.com/MdPgIFykzI